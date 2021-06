Vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour STALKER 2 sur PS5

STALKER 2 était l’un des jeux les plus remarquables présentés lors de la E3 2021 briefing ce week-end, mais il ne faudra pas longtemps pour trouver son chemin vers PlayStation 5. Des documents divulgués publiés dans le cadre du procès entre Apple et Epic Games ont révélé plus tôt dans l’année que la sortie est une « exclusivité console de trois mois », donc à moins que quelque chose ne change en coulisse, il est possible que vous y jouiez sur le système de Sony dès la fin juillet, après sa date de sortie du 28 avril sur PC et Xbox.

Au cas où vous l’auriez manqué, la nouvelle séquence de gameplay de la vitrine Xbox est intégrée ci-dessus et montre un mélange de cinématiques de feu de camp et de fusillades de la prochaine version. Visuellement, c’est absolument époustouflant, et nous creusons également l’atmosphère épaisse de l’Europe de l’Est. Celui-ci a reçu une énorme réponse en ligne, nous sommes donc impatients d’en voir plus et d’obtenir également la confirmation de cette date de sortie PS5.