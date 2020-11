« Vous n’allez jamais rencontrer une jolie femme »

LaVar Ball dit à ses fils qu’ils ne trouveront jamais de copines convenables comme joueurs de basket.

LaVar Ball a des problèmes de confiance, expliquant dans un récent épisode de podcast qu’il ne pense pas qu’aucun de ses fils ait une chance de trouver le véritable amour en tant que basketteurs. Le papa de basket-ball franc était un invité sur le Agitation sans fin podcast où il a parlé de ses fils LiAngelo, Lonzo et LaMelo et de leurs chances de marquer une femme fidèle au cours de leur carrière sportive.

Alius Koroliovas / Getty Images « Vous n’allez jamais rencontrer une femme gentille », dit LaVar en guise d’avertissement à ses fils. « Surtout au basketball. Tu ne trouveras personne comme moi, ta maman ou ma mère et mon père. Car voici le truc. Si tu es dans ce métier, tu as toute cette renommée et notoriété, comment vas-tu rencontrer une gentille fille? « Il a poursuivi en expliquant que, mis à part dans les restaurants et les boîtes de nuit, les Ball Brothers ne rencontreront pas beaucoup de femmes et, celles qu’ils ramènent à la maison sont destinées à être, comme le dit LaVar, des «putes».

Joshua Blanchard / Getty Images «Je déteste te dire que tu vas rencontrer une houe», dit-il. « Juste comment ça se passe, fils. » Zut. C’est agréable de voir que LaVar a confiance en ses enfants pour trouver des partenaires appropriés qu’ils peuvent aimer et chérir. Malgré ses commentaires, il dit qu’une fois qu’ils auront atteint la trentaine et se retireront du sport, ils auront encore du mal à trouver une femme avec qui passer le reste de leurs jours. «Vous n’allez jamais rencontrer une bonne femme et, au moment où vous le faites, disons que vous avez 30 ans, cela signifie que vous rencontrez une femme et elle a 30 ans, a poursuivi le parent de Ball franc. » Vous devez vous demander pourquoi elle est toute seule à 30 ans. Donc, il y a quelque chose de dangereux, peu importe à quel point ils sont beaux. Mais passe un bon moment, mon fils. Je me sens mal pour toi mais j’aime le fait que tu l’aies fait. « LaVar dit qu’il a déjà rencontré certaines des « putes » que Lonzo, LaMelo et LiAngelo ont ramenées à la maison, déclarant qu’ils ont eu « des motifs différents » avec ses fils. Pensez-vous que vous pouvez trouver l’amour tout en étant un joueur de basket professionnel? [via]