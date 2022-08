Vous n’aimez pas l’apparence de la nouvelle version de Gmail ? Voici comment revenir à l’ancienne vue

in

24 août 2022 13:12:37 IST

Il est pratiquement impossible de survivre sur Internet sans avoir de compte Google, surtout si vous avez un appareil Android. Naturellement, il serait prudent de supposer qu’il y a beaucoup de gens qui utiliser Gmail comme leur fournisseur de services de messagerie de facto.

Gmail a l’habitude de mettre à jour et de peaufiner sa conception et ses fonctionnalités. Fin janvier de cette année, Google a annoncé une nouvelle vue qui intègre Gmail, Chat et Meet tout en un seul endroit sous le menu principal.

Au début, les utilisateurs pouvaient s’inscrire et tester le nouveau design ou s’en tenir à ce qui leur était familier. Maintenant, cependant, la conception a commencé à être déployée par défaut pour tous les utilisateurs. Cela a conduit Google à recevoir beaucoup de haine et de contrecoup.

Cela dit, Google permet aux utilisateurs de revenir à l’ancienne vue, du moins pour un certain temps maintenant. Voici ce que vous devez faire.

Comment changer votre Gmail pour revenir à l’ancien design

Suivez simplement ces étapes simples pour revenir à l’ancien design –

Cliquez sur l’icône d’engrenage des paramètres rapides dans le coin supérieur droit. Cliquez ensuite sur Revenir à la vue d’origine. Si vous souhaitez passer à la nouvelle vue, répétez le processus et sélectionnez Essayez la nouvelle vue Gmail. Alternativement, vous pouvez basculer les vues dans le menu Voir tous les paramètres sous les menus Général et Principal.

Cependant, il serait préférable que vous vous prépariez à utiliser la nouvelle interface de conception. Vous ne pourrez pas basculer entre les deux indéfiniment. De plus, il viendra un moment où Google ne laissera tout simplement pas les utilisateurs passer à l’ancien design.

Google avait prévu de faire de la nouvelle vue l’expérience par défaut pour les utilisateurs d’ici la fin du deuxième trimestre 2022. Google a également annoncé qu ‘«à partir du 5 août, les utilisateurs qui ne s’étaient pas inscrits commenceront à voir la nouvelle expérience par défaut, mais pourront revenir à Gmail classique via les paramètres. Cependant, dans les deux prochains mois, cela deviendra l’expérience par défaut sans possibilité de revenir en arrière.

