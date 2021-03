Vous manquez une rue sur Google Maps? Maintenant, vous pouvez le dessiner à la main

Google Maps est fiable, mais pas parfait. Parfois, il arrive de ne pas trouver de moyen, surtout dans les zones plus rurales, donc de devoir signaler le manque à l’entreprise qui devra alors procéder à la correction. Maintenant, ce processus a été simplifié avec l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de dessiner routes absentes du service directement sur la carte. Puisque la «créativité» des utilisateurs peut inévitablement partir sur une tangente, le système a également introduit des protections qui vous empêchent de dessiner d’énormes pénis dans la vallée du Pô.

Auparavant, pour signaler ces lacunes, il était possible de placer une petite épingle sur la carte, d’indiquer le nom de la rue et de joindre une note. Dans ce cas, cependant, les détails relatifs à la direction de la route, sa longueur et les courbes éventuelles dépendaient de la capacité des utilisateurs à indiquer ces éléments par écrit. Avec la nouvelle méthode, cependant, vous pouvez simplement dessiner une route sur la carte pour faire savoir aux techniciens du géant américain qu’il devrait y avoir une route à ce point.

« Ajoutez les rues manquantes en dessinant des lignes, renommez les rues, changez la direction des voies et déplacez les mauvaises rues » lit une note de Google. « Vous pouvez également nous informer si une route est fermée avec des détails tels que les dates, les causes et les directions. » Pour utiliser cette nouvelle fonction, il suffit d’ouvrir Google Maps depuis le PC (depuis un smartphone il n’est pas possible d’utiliser le nouvel outil de reporting), de sélectionner le hamburger le moins publicitaire à côté de la barre de recherche puis de cliquer sur « Modifier la carte« . Voici l’option » route manquante « qui, si elle est sélectionnée, ouvre l’éditeur de carte. Google analysera toutes les modifications avant de les approuver, également pour éviter la présence de » dessins « vulgaires. La fonction est en cours de traitement. Version 80 pays du monde entier.

