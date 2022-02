Vous manquez toujours l’arrêt ? Cette application pratique vous avertit lorsque vous êtes proche de votre destination

Si vous faites partie de ceux qui s’embrouillent lorsqu’ils prennent les transports en commun et descendent toujours un (ou plusieurs) arrêts après le vôtre, cette application est parfaite pour vous.

Les transports en commun peuvent devenir une épée à double tranchant pour ceux qui sont toujours distraits ou qui n’ont pas le sens de l’orientation. Si vous en faites partie, vous saurez de quoi je parle, car il est probable que vous avez dépassé votre arrêt de destination plus d’une fois, que ce soit dans le métro, dans le bus ou dans le train. Heureusement, il y a les mobiles pour vous aider.

En plus de vous montrer combien de personnes sont dans le bus ou le métro avec Google Maps, votre smartphone peut vous avertir lorsque vous êtes proche de l’arrêt que vous souhaitez atteindre. De cette façon, vous serez attentif et vous pourrez descendre juste à temps. Il vous suffit d’installer une application gratuite pratiqueon vous dit tout.

Une application gratuite qui vous alerte lorsque vous êtes proche de votre destination

Une application très intéressante est arrivée depuis peu sur le Google Play Store pour ceux qui manquent toujours un arrêt lorsqu’ils prennent les transports en commun. Il s’appelle Ne manquez jamais et c’est possible télécharger gratuitement. Il faut noter que c’est dans phase d’accès anticipé, il est donc quelque peu instable et peut entraîner des échecs. Au fur et à mesure, ses développeurs continuent de l’améliorer pour qu’il fonctionne normalement bientôt.

Le fonctionnement de cette application est très simple : vous saisissez le nom de l’arrêt de destination et distance à laquelle vous voulez que je vous avertisse. Par exemple, vous pouvez le configurer pour qu’il vous avertisse lorsque vous êtes à moins de 500 mètres. Bien sûr, lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, vous devez accordez-lui les autorisations nécessaires pour accéder à l’emplacement de la borne.

Une fois à l’intérieur de l’application, et avec les autorisations accordées, vous accéderez à la page principale, avec un grande carte qui vous montre votre emplacement. Saisissez ensuite votre destination dans le champ de texte sous l’en-tête « Sélectionnez votre destination sur la carte ». Tu peux recherchez-le sur la carte elle-même ou entrez le nom manuellement. Cette étape est très importante, car vous devez vous assurer que la destination est correctement écrite.

En glissant vers le bas, nous trouvons le reste des options de configuration du processus. En premier lieu est « Rayon »pour choisir la distance du point final auquel vous voulez que je vous signale. L’application elle-même précise que, si vous voyagez à grande vitesse, il est préférable de définir un rayon large. Par exemple, 1 ou 2 kilomètres.

Enfin, il ne reste plus qu’à choisir comment vous souhaitez que l’application vous avertisse : avec un vibrationjouant un sonnerou avec un notification et avis à l’écran. Ensuite, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Commencez maintenant » pour que l’application démarre. S’il s’agit d’un itinéraire que vous parcourez souvent, il est préférable de le sauvegarder en touchant « enregistrer ».

Une fois le processus lancé, vous pouvez voir à tout moment dans l’application à quelle distance vous êtes du point de destination que vous avez entré. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, NeverMiss est en anglais, mais facilement compréhensible son fonctionnement grâce à une interface claire.

Bien qu’elle ne vous avertisse pas spécifiquement lorsque vous êtes à l’arrêt précédent, cette application est très utile si vous faites partie de ces personnes qui ont tendance à être confuses et à se retrouver ailleurs. De plus, vous pouvez également l’utiliser si vous partez vers une nouvelle destination et vous ne connaissez pas la région Dans lequel il se trouve. NeverMiss sera là pour vous avertir que vous êtes sur le point d’arriver, il est temps de descendre.

