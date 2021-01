Vous manquez la Porsche 911 Safari? Regardez ce que Singer a créé

Dans une année où feu la Porsche 953 est revenue au Rallye Dakar dans la catégorie Dakar Classic, le célèbre préparateur Singer s’est mis au travail et a créé une interprétation moderne de la 911 Safari qui a servi de base à la 953.

Clairement inspirée des succès des Porsche 953 et 959 qui ont remporté le Dakar dans les années 1980 du 20e siècle, cette ACS (All-Terrain Competition Study) comme l’appelle Singer est tout sauf discrète.

Pour commencer, nous avons une garde au sol élevée, des jantes de 16 pouces avec des pneus BF Goodrich conçus pour tous les terrains et des protections latérales accrocheuses avec l’inscription «Porsche» (en référence aux décalcomanies utilisées par les voitures de course).

L’arrière avec le divulgacher intégré est une référence claire à la 959 qui a roulé dans le Dakar et pour réduire la quantité de terre, de boue ou d’eau projetée sur la carrosserie le Singer ACS adopte une solution intéressante qui consiste à allonger les garde-boue, formant ainsi une sorte de «visière» comme ceux utilisés par les voitures de course.

Intérieur nu et moteur puissant

Quant à l’intérieur, l’accent mis sur la réduction de poids et le fait que ce Singer ACS soit pratiquement un véhicule de compétition se traduisent par l’échange de luxes pour un look beaucoup plus axé sur l’efficacité.

Ainsi, en plus des sièges de compétition, nous avons un showy arceau, un volant à trois branches plein de boutons qui permettent de contrôler les fonctions les plus diverses et, devant le passager, un immense écran qui permet au copilote de s’occuper des tâches de navigation.

Quant à la mécanique, elle consiste en un flat-six biturbo d’une capacité de 3,6 l, refroidi par air, délivrant une puissance de 457 ch qui est envoyée aux quatre roues via une boîte de vitesses séquentielle à cinq vitesses.

Fabriqué sur mesure à la demande d’un client, Singer ACS n’est pas un ponctuelle. Pour commencer, le même client qui a commandé cet exemplaire en a commandé un autre, mais optimisé pour l’asphalte. De plus, cet acheteur mystère a autorisé le célèbre brasseur nord-américain à produire des spécimens identiques à son cas si des parties intéressées se présentaient.