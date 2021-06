Vous les avez manqués: références Loki épisode 2 et œufs de Pâques

Avec la première tant attendue de Loki sur Disney +, tout ce que les fans de Marvel adorent est revenu : théories, débats et références à des films du même Univers cinématographique. L’épisode 2 de la série est de nouveau sorti œufs de Pâques seulement les plus fanatiques remarqués et ce sont des détails qui font la différence au sein du programme. Découvrez les plus importants !

Loki : références et easter egg de l’épisode 2 sur Disney+

Thor

Lorsque l’intrigue se déroule sur l’Alabama Roxxcart en 2050, Loki et Hunter B-15 passent devant une gondole de produits Arm & Hammer. La marque fait référence au marteau mystique Mjolnir utilisé par Thor. Le personnage de Tom Hildestom dit même le mot « intelligent » lorsqu’il passe ce panneau.

(Disney+)



Oshkosh, Wisconsin

L’une des scènes les plus choquantes de l’épisode a été le massacre de la variante Loki lors d’une foire familiale à Oshkosh, Wisconsin en 1985. Pourquoi ce lieu a-t-il été choisi ? C’était en l’honneur de Mark Gruenwald, un écrivain et éditeur de Marvel décédé en 1996 qui a créé des personnages comme Flag-Smasher, Battlestar et US Agent. Même la figure de Mobius, jouée par Owen Wilson, s’inspire de lui car il portait une moustache caractéristique.

Marc Gruenwald



Roxxcart

Le nom du supermarché en Alabama de 2050 n’est pas un hasard. C’est un dérivé de Roxxon, un conglomérat qui se répète dans l’univers Marvel. Il avait principalement des références dans la trilogie Iron Man. August D’Angelo, Hugh Jones, Thomas Richards, Peter Scarborough, Adina Johnson, Mina Hess, Vance Caruthers, Louden Swift et Stan Bartlett étaient quelques-uns des membres de la société dans son histoire.

(Disney+)



Se7en

Avant la première de Loki sur Disney+, sa réalisatrice Kate Herron avait prévu que le deuxième épisode ferait référence au film Se7en de David Fincher. Alors que Loki s’approche du service d’assistance de la bibliothèque de TVA, le bibliothécaire écoute Orchestral Suite No. 3, même morceau de mélodie utilisé dans Se7en tandis que Det. Mills et Dét. Somerset enquête sur son tueur en série.

(Disney+)



Dame Loki

Le chapitre 2 de Loki in Marvel a présenté le méchant de la série : Lady Loki. Il s’agit d’un personnage qui apparaît dans les bandes dessinées. La version féminine de Loki a été dévoilée lorsque le dieu de la tromperie est ressuscité dans le corps d’une femme. Cependant, ce nouveau personnage, interprété par Sophia Di Martino, n’a pas grand-chose à voir avec ce qui est montré dans les bandes dessinées, son histoire a donc encore plus de secrets.