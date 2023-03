« Vous » : le plan de Marienne expliqué et ce que cela signifie pour la saison 5

Dans la première partie de la quatrième saison de « You », série netflix Développé par Greg Berlanti et Sera Gamble, Joe (Penn Badgley) rencontre Marienne (Tati Gabrielle) à Londres. Lorsque l’artiste le voit, elle tente de s’enfuir, mais son harceleur la rattrape et tente de la convaincre de reprendre leur histoire d’amour.

Marienne le confronte au sujet du meurtre du père et de l’amour de sa fille. Voyant la peur dans ses yeux, Joe préfère la laisser partir. Et malgré le fait que l’homme qui lui fournit l’identité de Jonathan Moore lui propose de se débarrasser de l’artiste pour ne pas laisser de fil à retordre, Joe ne l’empêche pas de revenir à Paris avec sa fille Juliette.

Cependant, la deuxième partie de la quatrième saison de « toi » révèle que Joe l’a non seulement suivie à la gare pour lui voler son collier, mais a également ajouté quelque chose à son café pour l’assommer et la kidnapper.

Marienne quand Joe la retrouve à Londres dans « You » saison 4 épisode 1 (Photo « Netflix)

LE PLAN DE MARIENNE EN « VOUS » – SAISON 4 PARTIE 2

Après avoir été enfermée dans un appartement pendant quelques jours, Marienne est transférée au sous-sol d’un lieu abandonné, et bien qu’elle tente de tromper Joe pour qu’il s’échappe, elle finit enfermée dans une cage de verre, où Nadia la retrouve après avoir fouillé dans le bureau de l’enseignant moore.

Alors que Joe essaie d’accepter le fait que le véritable tueur de riches est son alter ego, qui dans sa tête a pris la forme de Rhys Montrose, Nadia élabore un plan pour libérer Marienne. Parce qu’ils ne peuvent pas impliquer la police, ils proposent deux options : tuer Joe ou simuler la mort de Marienne.

La première partie consiste à lui faire croire que Marienne a de nouveau perdu la garde de sa fille à cause de lui. Avant de pouvoir procéder à la première option, Nadia est arrêtée pour avoir transporté un couteau dans son sac, alors l’artiste se tourne vers la deuxième option et utilise des bêta-bloquants pour simuler sa mort.

Pour se débarrasser du corps, Joe l’emmène dans les bois et la laisse sur un banc pour simuler une overdose. Heureusement, Nadia arrive à l’heure, les suit et injecte de l’adrénaline à l’artiste pour la ranimer. Grâce à cela, Marienne revient à Paris avec sa fille..

MARIENNE REVIENDRA-T-ELLE DANS LA SAISON 5 DE « YOU » ?

A la fin de la quatrième saison de « You »Marienne apprend, par les médias, que Joe est retourné à New York avec Kate, a retrouvé son identité et se présente à nouveau au monde comme une victime. Tenterez-vous de le démasquer dans le cinquième volet du série netflix?

Étant donné qu’affronter Joe signifie mettre sa jeune fille en danger, elle restera probablement à l’écart du radar de Goldberg, puisqu’il ne sait pas qu’elle est toujours en vie. Cependant, il est possible que l’art lie Marienne et Kate d’une manière ou d’une autre.

En plus de rendre justice, Marienne pourrait affronter Joe dans la saison 5 de « toi” pour aider Nadia, qui est en prison à cause de Goldberg. S’il décide de revenir, ce ne sera pas facile, puisque son rival a le pouvoir et l’argent des Lockwood.