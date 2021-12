Vous : le personnage qui peut revenir sur la quatrième saison de la série Netflix

Après plus de deux ans d’attente, la troisième saison de Vous créé sur le service de streaming Netflix et son succès a été similaire aux précédents, puisqu’il s’est rapidement positionné en tête des contenus les plus consultés dans le monde. Dans son intrigue, nous avons des moments plus captivants et excitants, mais certains fans ont demandé un retour qui n’est jamais venu et pourrait apparaître dans le quatrième opus.

Dans ce troisième lot de chapitres, nous avons vu Joe et l’amour, qui sont maintenant mariés et ont un bébé, ils ont donc décidé de vivre à Madre Linda, une enclave du nord de la Californie où ils sont entourés d’entrepreneurs technologiques, de mères blogueuses et de célèbres biohackers sur Instagram. Tout semble se dérouler dans des circonstances normales, mais le désormais mari et père craint l’impulsivité du personnage de Victoria Pedretti.

+ Le personnage qui peut vous revenir 4

Qui pourrait revenir pour la prochaine tranche de Vous est Jenna Ortega dans le rôle d’Ellie Alves, après avoir fait partie de la saison 2. Comme les téléspectateurs s’en souviendront, dans la fiction, il incarne la sœur cadette de Dalila, tué par l’amour. Joe ordonne à la jeune femme de quitter Los Angeles et de commencer une nouvelle vie, mais Ellie pourrait préparer quelque chose en quête de vengeance.

A ce sujet, Jenna Il a dit: « J’ai entendu que certains téléspectateurs voulaient qu’Ellie revienne et tue Love et peut-être Joe … mais pour moi, cela contrecarre le but de l’histoire d’Ellie. En ce moment, nous la voyons comme quelqu’un qui est incroyablement blessé et qui a été difficile et a eu le pire de le pire : la ramener et la transformer en meurtrière comme Joe va à l’encontre du but car ce n’est pas son caractère et ce n’est pas dans son cœur ».

De même, il a parlé avec Cosmopolite et en toute sécurité : « J’adore cet ensemble. L’équipe derrière, les scénaristes, sont si ingénieux et amusants, et aussi juste pour travailler à nouveau avec Penn Badgley. J’ai passé un moment tellement incroyable là-bas que s’ils voulaient me récupérer, je suis plus que heureux de refaire quelques fouilles avec Joe « . Rien n’a été signalé pour le moment, mais cela pourrait être un excellent morceau pour la quatrième saison de Vous, toujours pas de date de sortie dans Netflix.

