Vous : le maillon inconnu de la série Netflix avec Gilmore Girls

Tu est l’une des séries les plus réussies du service de streaming Netflix, quelque chose qui a été démontré une fois de plus le mois dernier avec la première de sa troisième saison. Les fans, qui l’ont gardé parmi les plus regardés sur la plateforme à travers le monde, ne savent peut-être pas que il y a un lien avec Filles plus filles, une autre des émissions les plus populaires de ces dernières années. Si oui, apprenez à le connaître !

Comme on le sait, les amateurs sont ceux qui parviennent à avoir des observations précises que peu de gens remarquent, comme des erreurs ou des détails vraiment intéressants qui passent inaperçus. La révélation suivante est venue d’un utilisateur de TikTok démontrant le lien entre la fiction sortie en 2000 et celle du N rouge.

+ La connexion entre vous et Girlmore Girls

Stars Hollow est la ville fictive de Filles plus filles, où vivent Lorelai et Rory, interprétés par Lauren Graham et Alex Bledel. Si vous êtes un fidèle adepte de cette émission, vous vous souviendrez du restaurant qui appartenait à Luke Danes, qui fonctionnait comme un lieu de rencontre entre la mère et la fille. Cet emplacement cache quelque chose derrière que vous devez savoir.

Tu se déroule dans un quartier connu sous le nom de Madre Linda, qui est décrit comme un endroit agréable du nord de la Californie. C’est là que Love, joué par Victoria Pedretti, décide d’ouvrir une boulangerie qui deviendra plus tard une cachette pour ses crimes. Quel est le lien entre les séries ? Luke’s Diner et A Fresh Tart sont situés dans la même rue et sont le même établissement.

Ceci est dû au fait Les lieux font partie du complexe de studios Warner Bros., où le tournage de Filles Gilmore et Tu. Non seulement vous vous souviendrez de ce lieu pour ces deux séries, mais il y a aussi été tourné La La Land, Pretty Little Liars et WandaVision, entre autres grandes productions.

