Vous l’attendiez avec impatience : nous avons ici la première montre rétro intelligente Casio

Si vous avez aimé le Casio F-91W classique, sachez qu’un fabricant sous le pseudonyme « Pegor » recherche de l’aide et des options pour commercialiser cette impressionnante réédition avec des fonctionnalités intelligentes.

Il y a quelques jours, on nous a confirmé que Humane développait la smartwatch du futur dirigée par plusieurs anciens employés d’Apple, mais puisque la réalité est toujours plus étrange que la fiction aujourd’hui nous avons le contraire déjà devenu réalitéen tant que fabricant anonyme sous la surnom de Pégor nous a époustouflés en réinventant l’emblématique Casio F-91W à partir de 1989.

Nous commençons par les mauvaises nouvelles, et c’est que pour l’instant c’est juste un projet appelé F91 Kepler et sur lequel travaillent encore ses créateurs, cherche activement de l’aide pour le mener à bien et pouvoir commercialiser un classique renouvelé que nous voudrons sans aucun doute avoir tous les geeks millénaires d’ici

En fait, c’est que Pégor a relancé sa création avec licences ouvertes pour le matériel et les logiciels pour que davantage de développeurs abordent votre projet, qui est basé sur moderniser le Casio F-91W classique en l’équipant d’une nouvelle carte mère et d’un écran OLED dans lequel nous montrer non seulement l’heure, mais aussi les notifications et les informations du smartphone liées via Bluetooth.

L’idée est brutale et j’adore ça, alors Nous commençons par les paroles de Pégor sur sa création :

La F91 Kepler est une refonte complète de la montre classique Casio F-91W. Ce projet remplace complètement les pièces internes d’origine de la montre et ne conserve que le boîtier avec le design d’origine en ajoutant un écran OLED et un MCU compatible Bluetooth.

Dépôt du projet Pegor ‘F91_Kepler’ (sur GitLab)

Comme vous le verrez sur les images, Le design original de Ryusuke Moriai reste car le boîtier n’est pas touché, comme l’ont confirmé ses créateurs, donc l’essentiel du Casio F-91W est intact.

En outre, le nouvel écran OLED conserve des graphismes similaires à celles de l’emblématique horloge maison de Shibuya, à Tokyo, lui conférant une plus grande intelligence grâce à sa Connectivité Bluetooth et possibilité de nous montrer les appels, les messages, les notificationsdes alarmes, un calendrier étendu et de nombreuses autres options, dont certaines sont encore en cours de développement.

Pour cela, Pégor a conçu un toute nouvelle carte autour d’une puce Texas Instruments CC2640 avec des noyaux Cortex-M3, plus quelques ancres imprimées en 3d parfait pour insérer les nouveaux appareils électroniques dans l’ancien boîtier Casio F-91W.

Le projet a démarré il y a plus d’un an, même si le créateur affirme se sentir épuisé après tant d’efforts il veut donc l’ouvrir afin que davantage de personnes puissent participer et le compléter. En fait, c’est que en ce moment il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas encorecomme l’application complémentaire pour smartphone qui n’existe pas encore ou les boutons de la montre elle-même, dont un seul est utilisé pour l’instant car le créateur avait pensé que l’autre servirait à activer l’écran à volonté, pouvant économiser la batterie jusqu’à 15 jours d’autonomie.

Donc, à propos de ce projet F91 Kepler de Pégor vous pouvez trouver les fichiers de conception du matériel, du micrologiciel et du logicielencore inachevé, sous licences permissives du MIT.

Voyons s’ils parviennent à le mener à terme et nous le verrons apparaître sur une plate-forme de financement participatifparce que d’autres projets comme Montre à capteur par Joey Castillo qui a également utilisé l’emblématique Casio comme base Ils n’avaient pas trop voyagé non plus.dans votre cas en conservant également l’écran LCD d’origine et en limitant ainsi vos options.

Et maintenant répétez après moi, j’en veux un, j’en veux un, j’en veux un…! Ici même Nous vous laissons toutes les informations sur le projet dans le GitLab de ses créateurs :

