Vous l’aimez peut-être, mais Adam Sandler aime le Mexique

Le cinéma se prête aussi à la banalisation. Un exemple en est ce texte relatif à Adam Sandler, un acteur qui divise les opinions parmi le public mexicain. Pour certains, c’est un gars qui fait rire et qui a un talent pour les mélodrames comme Coup de poing ivre d’amour et Les histoires de Mewyerowitz. Pour d’autres c’est un vrai casse-tête et sans aucune grâce.







Alors qu’à l’écran il n’a pas su gagner la sympathie de ses détracteurs, Oui, il l’a fait hors caméra grâce à son affection manifeste pour le Mexique, une dévotion qui alimente encore l’appréciation que ses fans ont pour lui. Et c’est que le protagoniste de Gemmes non coupées Il a répété à plusieurs reprises qu’il aime passer des vacances dans les sites touristiques de notre pays, en plus de savourer la cuisine mexicaine.

Amoureux de la vie urbaine, Sandler s’est déclaré amoureux de Mexico pour ses rues et ses atmosphères particulières. Les personnes qui la traversent sont également agréables et animées. C’est pourquoi il dit se sentir à l’aise lorsqu’il vient visiter la capitale du pays.

Avec lui, ses enfants apprécient également la nourriture et les destinations nationales. Ils ont même proposé à son père de s’installer au Mexique, ou d’acquérir une propriété pour y passer de longs séjours. Un facteur qui les attire est la chaleur dans le traitement que les Mexicains ont.

Connaissant votre appréciation pour ce qui est à nous, y compris des acteurs comme Luis Gerardo Méndez, avec qui il a partagé des crédits dans Mystère à bord, Ils ne l’ont pas encore approché pour lui proposer de jouer dans des films mexicains. Dans le cas où ils l’ont fait, les scripts n’ont pas été à leur goût. Mais quel genre d’histoires accepteriez-vous ?

Il est très probable que vous soyez invité à des projets de bandes dessinées, cependant, après avoir attiré l’attention de nouveaux adeptes pour Gemmes non coupées, Sandler ne se sentirait pas mal si une intrigue mélodramatique lui était proposée, surtout si l’histoire se déroule à Mexico.