Vous hallucinerez avec ce gameplay de 25 minutes de Alien Fireteam

Des xénomorphes anéantis de centaines de façons nous attendent dans le prochain gameplay de 25 minutes de l’équipe de tir Alien.

Cela fait peu de temps qu’Aliens: Fireteam a été officiellement annoncé. Ceci est le nouveau jeu basé sur la saga d’horreur populaire. Même si nous savions déjà qu’il était en développement, ce n’est que cette semaine qu’un 25 minutes de jeu d’Alien Fireteam.

Grâce à lui, les premiers détails du jeu développé par Cold Iron Studios ont été connus. Cela nous mettra devant une multitude de xénomorphes à affronter pendant que nous avons un peu de terreur dans le noir.

Quelques heures après sa présentation, le portail IGN a publié une vidéo avec 25 minutes de gameplay. Avec lequel nous pouvons avoir une meilleure idée de ce qu’est cette Aliens Fireteam. Comme on peut le voir, son contexte peut nous rappeler des jeux comme Left 4 Dead ou le prochain Back 4 Blood.

À la différence qu’ici la vision est à la troisième personne, l’équipe est composée de trois personnes – bien qu’elle puisse également être jouée avec l’IA – et nous avons les redoutables xénomorphes au lieu d’une horde de zombies. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Comment pourrait-il en être autrement, l’atmosphère est oppressante et l’obscurité règne à l’écran. La composante tactique promet d’être la clé pour pouvoir survivre. Nous savons que nous devrons affronter 11 types différents de xénomorphes, ainsi que les ennemis synthétiques de Weyland-Yutani.

Il y aura un total de 4 campagnes différentes et différentes classes au choix, chacune avec des capacités différentes à exploiter avec la seule idée de survivre aux hordes qui vous attendent en cours de route.

Nous pouvons intuitivement cette progression dans la vidéo de 25 minutes avec des séquences de gameplay, ainsi que la profondeur qu’il y a par rapport aux armes. Il y aura la possibilité de les modifier avec des améliorations pour les rendre plus efficaces et plus puissants, avec un système de progression dont nous ne pouvons toujours pas connaître trop de détails.