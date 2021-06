Vous êtes-vous déjà senti comme un imposteur – et la pandémie a-t-elle aggravé la situation ?

Covid-19 a poussé beaucoup d’entre nous dans de nouveaux rôles. Certains d’entre nous sont maintenant des télétravailleurs à temps plein, certains d’entre nous sont devenus des intendants de l’éducation virtuelle, certains d’entre nous sont au chômage, certains d’entre nous sont des boulangers, certains d’entre nous sont des aficionados de Zoom (certains d’entre nous ne le sont pas) – et beaucoup de nous nous demandons si nous faisons un assez bon travail pour « suivre le rythme ».

Les sentiments de doute de soi peuvent parfois déclencher le syndrome de l’imposteur – un sentiment que vous n’êtes pas vraiment aussi intelligent ou capable que les gens le pensent, malgré les preuves évidentes du contraire. Par exemple, un romancier primé souffrant du syndrome de l’imposteur peut penser qu’il a juste eu de la chance que les gens aient aimé son premier livre ou un étudiant en médecine peut s’inquiéter du fait qu’il a été choisi par hasard pour sa classe.

Le syndrome de l’imposteur

Les psychologues disent que bien sûr nous pourrions remarquer plus de sentiments de doute de soi de type syndrome de l’imposteur ; c’est une réponse parfaitement naturelle à ce que nous avons vécu pendant la pandémie. Lisa Orbé-Austin, psychologue et coach de carrière basée à New York, a expliqué que chaque fois que vous occupez un nouveau poste, faites face à un nouvel ensemble de défis, faites face à une situation à enjeux élevés, ou vous vous retrouvez simplement hors de votre confort zone, il y a beaucoup de pression pour bien performer. Cela peut déclencher ces sentiments d’imposteur de « Je ne suis pas assez bon pour faire ça », a-t-elle déclaré. « Cette situation dans laquelle nous nous trouvons a créé de nombreux moments à enjeux élevés pour les gens. »

Orbé-Austin, qui est également l’auteur de « Own Your Greatness : Overcome Impostor Syndrome, Beat Self-Doubt, and Succeed in Life », a expliqué que les messages que vous avez reçus dans votre enfance (être étiqueté « l’intelligent » et ne pas se sentir comme si vous répondiez aux attentes), le domaine dans lequel vous vous trouvez (surtout s’il s’agit d’un domaine compétitif, comme la médecine ou les arts), le fait d’être dans une nouvelle situation et de ne pas avoir d’autres autour de vous avec qui échanger des doutes sur soi peut tous contribuer.

Mais peut-être plus important que d’identifier une cause pour laquelle vous pouvez ou non avoir plus de sentiments d’imposteur que quelqu’un d’autre, c’est de reconnaître qu’il peut s’agir d’un phénomène très courant. Certaines des études qui ont été évaluées dans le cadre d’une revue systématique de 62 études publiées dans le Journal of General Internal Medicine en décembre 2019 suggèrent que jusqu’à 82 % des individus peuvent ressentir des sentiments de type imposteur.

« En interne, nous ressentons tous des doutes, des appréhensions, de l’ambivalence et des insécurités », a déclaré David Dunning, professeur de psychologie à l’Université du Michigan qui étudie l’incrédulité humaine et le doute de soi. Ça ne veut pas dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, expliqua-t-il. C’est juste que nous ne révélons généralement pas ces doutes à d’autres personnes – et ils ne nous révèlent généralement pas les leurs, et par conséquent, nous ne voyons pas nécessairement que beaucoup de gens vivent la même chose que nous, a dit Dunning.

Valerie Young, l’auteur de « Les pensées secrètes des femmes qui réussissent : Pourquoi les personnes capables souffrent du syndrome de l’imposteur », a suggéré que le syndrome de l’imposteur devient problématique si vos doutes et vos insécurités deviennent trop grands et vous empêchent de performer à votre plus haut potentiel.

Un exemple de cela, a déclaré Young, serait si vous ne vous exprimez pas lors des réunions de peur de ne pas avoir quelque chose d’assez intelligent à dire. Vous pourriez développer des stratégies d’adaptation potentiellement auto-sabotantes, comme la procrastination ou la toxicomanie. Vous pourriez ressentir constamment la pression de travailler plus dur que tout le monde autour de vous, ce qui peut vous épuiser en temps et en énergie.

Comment faire face au syndrome de l’imposteur

La bonne nouvelle, a déclaré Young, est que le syndrome de l’imposteur n’est pas un état clinique. Et si ces sentiments vous freinent, que ce soit pendant une pandémie ou à tout autre moment, reconnaître ces sentiments et changer votre réponse peut vous aider.

« L’objectif est de ne plus jamais se sentir comme un imposteur », a déclaré Young. « L’objectif est d’avoir les outils pour vous calmer plus rapidement lorsque vous avez un moment normal d’imposteur. »

Voici comment surmonter le syndrome de l’imposteur et contrôler les sentiments d’imposteur afin qu’ils ne vous retiennent pas.

1. Normalisez vos sentiments d’imposteur

Il est normal de douter de soi (ou de se sentir comme un imposteur) lorsque vous entrez dans une nouvelle situation ou faites face à un nouveau défi, a déclaré Young. « Vous n’avez jamais fait cela auparavant. Pourquoi ne vous sentiriez-vous pas comme un imposteur ? »

2. Recadrez votre pensée

Devenez conscient de la conversation que vous avez avec vous-même dans votre tête et recadrez-la. Young a recommandé de se concentrer sur les compétences et les expériences que vous possédez qui vous rendent capable et compétent, et de trouver comment relever les défis auxquels vous êtes confronté. Plutôt que de penser que vous n’avez aucune idée de ce que vous faites en entrant dans un nouvel emploi, dites-vous : « Je vais vraiment apprendre beaucoup de choses. Je peux le comprendre.

Et après suffisamment d’expériences pour le comprendre, la confiance viendra, a déclaré Young. « La seule façon d’arrêter de se sentir comme un imposteur est d’arrêter de penser comme un imposteur. »

3. Suivez vos succès

Kevin Cokley, professeur de psychologie de l’éducation et d’études sur les diasporas africaines et africaines à l’Université du Texas à Austin, qui étudie actuellement le phénomène des imposteurs dans l’éducation, a suggéré de tenir un registre hebdomadaire de vos réalisations et de vos succès, puis de revoir votre liste chaque mois. « (Cela) vous rappellera tous les succès que vous avez obtenus et que (vous) avez peut-être minimisés ou minimisés », a-t-il déclaré.

4. Valoriser les soins personnels

Un autre conseil d’Orbé-Austin était de réfléchir consciemment et systématiquement aux habitudes que vous devez adopter pour vous sentir énergique et confiant. Elle a suggéré de se demander : « Quelles sont les activités qui me régénèrent ?

5. Ne vous lancez pas seul

Avoir une équipe autour de vous qui peut vous soutenir et vous rappeler vos réussites et vos compétences lorsque vous en avez besoin, a déclaré Orbé-Austin. « Commencez à dire aux gens que vous avez du mal avec cela », a-t-elle déclaré. « Partagez-le. »

Et si vos sentiments d’imposteur sont intrusifs ou vous causent de la détresse, Cokley a conseillé de demander l’aide d’un expert professionnel en santé mentale.

6. Ne laissez pas les peurs et les sentiments d’imposteur vous arrêter

Rappelez-vous, a déclaré Young, si le syndrome de l’imposteur vous retient, vous fait jouer petit ou vous épuise, tout le monde est perdant. « Parfois, vous devez vous éloigner de votre propre chemin, non seulement pour vous, mais pour votre organisation, pour vos clients, pour votre communauté ou pour votre famille et vos amis. »