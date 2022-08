Vous êtes Penn Badgley en pourparlers pour le rôle des Quatre Fantastiques

in

Le talentueux Penn Badgley qui joue dans le hit You sur Netflix serait choisi par Marvel pour donner vie à Reed Richards dans Fantastic Four. Attention!

Les quatre Fantastiques se prépare pour ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel avec un réalisateur négociant le remplacement de Jon Watts, dans ce cas on parle de Matt Shakman, qui a annulé sa participation à star trek 4 pour faire place à cet important projet car c’est une vieille connaissance de la marque puisqu’il a réalisé la mini-série de Disney+, WandaVision.

C’est aussi l’heure de l’actualité concernant le casting qu’il choisira merveille jouer dans sa version du Les quatre Fantastiquesla première famille de super-héros qui a traversé le cinéma sans douleur ni gloire en 2005 avec une suite qui a introduit Silver Surfer en 2007 et un redémarrer qui a lamentablement échoué en 2015. C’est peut-être pour ça Kévin Feig prend les choses très au sérieux avec cette équipe de héros.

L’acteur choisi pour Reed Richards

Bien que le rôle de Reed Richards soit déjà apparu dans le Univers cinématographique Marvel personnifié par John Krasinski dans Doctor Strange dans le multivers de la folie là où l’homme le plus intelligent de la planète rencontrait un destin atroce aux mains de Wanda Maximoff, il semblerait que l’acteur choisi pour ce rôle dans le film Phase 6 du MCU serait un autre nom propre.

Celui choisi par Kevin Feige pour personnifier le chef du Les quatre Fantastiques c’est Penn Badgleyun acteur avec une carrière dans le monde des séries où il y a quelques années, il était le protagoniste du succès pour les adolescents une fille bavarde où il a partagé l’écran avec Blake Lively et prête actuellement son corps à Joe Godlberg, un psychopathe obsédé par les femmes qu’il conquiert et plus tard tout finit très mal dans l’émission intitulée Tu.

Tu C’est l’une des séries les plus regardées Netflix qui a également été très bien accueilli par les critiques spécialisés qui lui ont donné une solide acceptation de 91% en Tomates pourries avec 76% du grand public, le tout grâce à la prestation convaincante de Penn Badgley ce qui donne vie au maussade Joe, quelque chose qui le place sûrement au centre de la scène de l’industrie cinématographique hollywoodienne.

En ce sens vient la nouvelle de l’ancien rédacteur en chef de « Naissance. films. Décès » qui dans un podcast a anticipé que la version de Reed Richards que l’on verra sur grand écran lors de la Saga du multivers va être vraiment très traditionnel en ce qui concerne ce que le personnage est dans les bandes dessinées et dans cet esprit, ils ont déjà abordé Penn Badgley pour prêter son corps à M. Fantastic.

