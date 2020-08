“Vous êtes notre feu”: Steven Spielberg pleure son père

Steven Spielberg lui-même a 73 ans. Il doit maintenant dire au revoir à son père, décédé de causes naturelles à l’âge de 103 ans. Sur le lit de mort, il le remercie pour sa «vie».

Le réalisateur Steven Spielberg pleure son père. L’ingénieur électricien Arnold Meyer Spielberg est décédé de causes naturelles mardi à l’âge de 103 ans, comme l’a annoncé Amblin Partners, la société de production de son fils, via Twitter. L’icône hollywoodienne Spielberg a remercié son père pour sa «vie» sur son lit de mort.

“Tu es notre feu. Tu es notre maison. Merci pour ma vie. Je t’aime, papa”, a cité le journal de l’industrie “Variety” d’après une déclaration du réalisateur de 73 ans et de ses sœurs, Anne, 70 ans, qui a 67 ans Susan et Nancy Spielberg, deux ans plus jeunes. Leur père leur avait montré “aimer explorer, élargir l’esprit, garder les pieds sur terre” et en même temps “atteindre les étoiles”.

La mère avait 97 ans

La mère de Steven Spielberg, Leah Adler, mariée à son père de 1945 à 1966, est décédée en 2017 à l’âge de 97 ans. Sa belle-mère Bernice Colner Spielberg est également décédée.

Selon le communiqué, Steven Spielberg pense à son père à chaque fois qu’il voit “une PlayStation” ou “un téléphone portable”. “De la plus petite calculatrice de poche à l’iPad – je vois mon père et je dis: ‘Mon père et une équipe de génies l’ont lancé.'” Arnold Meyer Spielberg a travaillé pendant un certain temps comme ingénieur chez General Electric et a suivi des cours en ligne jusqu’à sa mort sur différents sujets – par exemple la thermodynamique, l’histoire et l’astronomie.

Le tweet avec lequel Amblin Partners a annoncé la mort de l’homme de 103 ans a déclaré qu’il s’était consacré “plus d’un siècle” à sa famille, ses amis et sa carrière. La société de production a également exprimé ses «plus sincères condoléances» à sa famille.