Vous êtes fan de Grey’s Anatomy ? Ils offrent mille dollars pour voir la série !

L’histoire de Meredith Grey dans le Hôpital Grey Sloan Memorial Il a ému le public du monde entier avec des histoires émouvantes sur des médecins et des stagiaires qui vivent leurs réalisations, leurs amours, leurs échecs et leurs décisions, incitant les fans à s’identifier à ces personnages qui sont à l’écran depuis 17 saisons. En réalité, les protagonistes de l’émission se renouvellent d’année en année. L’anatomie de Grey a la capacité de se sentir frais de 2005 à cette partie.

Les différents lots d’épisodes affrontés Meredith et leurs collègues avec des décisions difficiles lorsqu’il s’agit de traiter des patients au bord du gouffre tandis que ceux qui sont chargés de les sauver vivent avec leurs conflits émotionnels. Les performances sont convaincantes et parviennent à accrocher le public qui ne se lasse pas de ce spectacle qui est l’un des plus grands succès de tous les temps.

Les adeptes de l’émission ont été choqués par le dernier volet de la série qui montrait les complications de la pandémie par del COVID-19[feminine et ils ont pris conscience de la tâche inlassable des médecins face à cette crise aux conséquences inépuisables. Point en faveur de la création de Shonda Rhimes, ce qui a aidé de nombreuses personnes à valoriser la tâche des professionnels de la santé.

À quel point êtes-vous fanatique de L’anatomie de Grey? La question gagne en pertinence parce qu’une entreprise a décidé d’attribuer mille dollars à la personne qui est prête à marathon le plus de 300 épisodes du programme. NiceRx est une société pharmaceutique qui cherche à identifier les « superfan » de la série et, en plus, le récompenser avec une grande variété de goodies.

L’heureux gagnant de ce concours doit indiquer quel personnage de la série a sauvé le plus de vies en 16 ans d’histoire : Meredith Gray ou Miranda Bailey ? Alors si vous êtes un ultra fan de L’anatomie de Grey, vous avez beaucoup de temps pour être devant la télévision et vous gardez une trace des patients que ces médecins ont sauvés… Mille dollars vous attendent !