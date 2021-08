Vous êtes de retour : Netflix a annoncé la date de sortie de la saison 3

Tu C’est l’une des séries qui a reçu le plus d’audience au sein des productions originales de Netflix. L’histoire suit la vie de Joe, un psychopathe qui se cache dans sa gentillesse et son charme pour réaliser les plans les plus macabres avec ses conquêtes. Cependant, le deuxième opus a eu une tournure vraiment inattendue et le public a été laissé à cran à la fin. Et maintenant la plate-forme juste annonce la date de sortie de la saison 3. Ne manquez aucun détail !







(Attention spoiler)

Après la fin tragique de Beth, Joe Goldberg Déménage à Los Angeles et rencontre Le voit, une chef aimante qui tient une cafétéria très chic avec son frère. Joe va essayer de faire la même chose mode opératoire Pour la conquérir, cependant, il sera surpris lorsqu’il réalisera que l’Amour est exactement comme lui. Le couple sinistre termine la saison avec le déménagement et en pleine attente de leur bébé.

Vous 3 a déjà une date de sortie sur Netflix







Étant l’une des saisons les plus attendues, il était temps que ce jour arrive enfin. Netflix vient d’annoncer que vous 3 ce sera publié 15 octobre. Et pour cela, il a sorti une bande-annonce sanglante où l’on pouvait voir Joe couper le gâteau de son fils qui recevra le nom de Henri, comme on le voit aussi dans l’avance d’une minute et demie. Le teaser suit la mécanique de sa voix off, qui a tant attiré l’attention et qui, sans aucun doute, a servi à faire de la série un succès.