Vous envoyez peut-être innocemment des symboles secrets à des échangistes sans même le savoir

Si vous vous êtes déjà retrouvé à recevoir un peu trop de compliments de la part d’un couple qui vit en bas de chez vous, ne vous flattez pas – vous envoyez peut-être des symboles secrets à des échangistes sans même le savoir.

Cette erreur innocente semble souvent résider dans la décoration du jardin et les tendances de la mode, donc si vous ne vous balancez pas de cette façon, vous voudrez peut-être repenser l’apparence de votre maison ou de votre garde-robe.

Maintenant, avant de nous plonger dans ces signes et symboles suggestifs, il est important de noter que les membres de la communauté échangiste sont tout aussi exigeants avec leurs partenaires que n’importe qui d’autre.

Ces symboles ne sont certainement pas de taille unique, et tout dépend de la personne et de la communauté à laquelle elle s’identifie.

Comme l’a confirmé un membre de la communauté échangiste, John Junior, un symbole souvent attribué aux échangistes est un ananas, surtout lorsqu’il est placé près ou sur la porte d’entrée.

Un ananas conservé sur une terrasse pourrait suggérer qu’une fête échangiste est en cours, tandis qu’un ananas à l’envers pourrait suggérer que quelqu’un cherche à se rendre à de telles fêtes.

Le fruit peut également être porté sur des vêtements pour aider les membres de la communauté à identifier les autres qui souhaitent se livrer à des relations sexuelles en groupe consensuelles ou à l’échange de partenaires sexuels.

Ce comportement peut également s’étendre à la communauté en ligne, où les échangistes utilisent l’emoji ananas lors de la messagerie.

« J’utilise beaucoup d’emojis à l’ananas », a déclaré John à 45secondes.fr à propos du symbole de fruit populaire.

Un autre signe qui montre que vous pourriez faire partie de la communauté échangiste est le port d’anneaux noirs.

Cependant, pour que certains échangistes s’identifient davantage à de tels accessoires, ils arborent souvent le symbole échangiste de «la balançoire» sur leurs bijoux.

John a expliqué : « Les anneaux noirs sont un signe, mais chaque communauté peut avoir son propre logo en fonction du groupe. Les bijoux échangistes ont aussi leur propre marque.

Même porter les couleurs rouge et noir, « ce que je fais souvent », peut indiquer que je fais partie de la communauté des échangistes, a admis John.

Pendant ce temps, avoir Pampas Grass peut aussi être un signe d’appartenance à la communauté échangiste.

Cependant, il semble que ce soit « l’ancienne génération qui ait ces » plantes dans son jardin, selon John.

«Les gnomes sont aussi un signe classique, et la décoration de jardin rose ou violet est un signe, mais tout change principalement entre les générations plus âgées et plus jeunes.

« Beaucoup de jeunes échangistes ont tendance à porter plus de bijoux comme signe. »

Bien que le fait de porter accidentellement ces symboles puisse être un choc pour ceux qui aiment innocemment la couleur rouge ou qui ont envie d’avoir un nain dans leur jardin, ils servent leur objectif pour ceux de la communauté échangiste.

John a poursuivi: «Ces signes jouent un rôle pour aider les gens à savoir que quelqu’un est un échangiste, c’est génial pour un échangiste de savoir qu’ils sont dans un club, mais je connais beaucoup de personnes plus âgées et plus jeunes qui n’ont aucun signe ou symbole sont très silencieux à ce sujet.

Pour John, l’échangisme n’est pas seulement une question de sexe, c’est une question de « communauté ».