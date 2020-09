Vous envisagez de commander une Polo GTI? Désolé, il est épuisé!

Garrett Disque GARRETT 25 cm : GTI

Le disque pour détecteur Garrett de 25 cm Proformance Imaging est le disque standard qui équipe tous les détecteurs de métaux de la série GTI : GTI 2500 et GTI 1350. Plus robuste que l’ancienne génération, il offre le parfait équilibre entre puissance et précision pour vous permettre de détecter plus