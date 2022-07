Vous devriez venir avec moi au VRChat Kmart et au Waffle House de la Lune.

Kmart dans le métaverse VRChat est exactement ce à quoi cela ressemble : quatre recréations identiques du grand magasin défaillant. De plus, la majorité des membres du personnel sont des chats animés. Mon cœur a commencé à se précipiter quand j’ai vu des captures d’écran et une vidéo de VRChat Kmart de l’utilisateur Twitter @CoachDorntastic. J’ai dû en faire l’expérience de première main.

Un gang passionné de Discord de joueurs partageant les mêmes idées descend sur les cartes pour jouer le rôle d’employés de Kmart, « dotant » les VRChat Kmarts. Même mon cerveau connecté à Internet a du mal à faire la distinction entre cela et d’autres expressions d’affection et de nostalgie pour Kmart et la période qu’il représente. Je suppose que c’est un peu des deux pour la majorité du groupe.

L’un des responsables de département de VRChat Kmart, Lumanare, a déclaré que c’était le « rêve » du développeur, Ericirno, « d’assurer un grand magasin autrefois, qui aurait pu défier Wal-Mart à l’époque contemporaine si le destin avait été plus clément ». , est préservée à jamais d’une manière ou d’une autre. Lorsque cet article a été publié, Eric lui-même n’était pas accessible pour commenter. Malgré quelques anachronismes de bon goût et délibérés comme une sélection de Xbox 360 jeux ou 12 packs de Mountain Dew Baja Blast – la meilleure saveur de Mountain Dew, qui ne sera introduite qu’en 2004, Lumanare décrit la branche originale de VRChat Kmart comme le « meilleur effort de l’équipe pour imiter un Kmart de 1992 ». Il s’agit « d’une reproduction à l’échelle 1: 1 du magasin d’origine dans lequel Ericirno a travaillé », selon le site officiel (ouvre dans un nouvel onglet). Je peux tout à fait comprendre l’étrange nostalgie d’un endroit où vous étiez généralement traité comme une poubelle en tant qu’ancien travailleur des services.

Vous pouvez également visiter un gigantesque Super Kmart, un Kmart Express et un séduisant Kmart « Venom » puni qui semble exister dans une « chronologie alternative ». J’ai vu ces vidéos hilarantes d’autres personnes se disputant avec Master Chief plutôt que de jouer VR Chat, alors j’ai réussi à faire fonctionner le jeu et j’ai involontairement démarré à l’emplacement de Super Kmart.