Vous devrez jouer beaucoup de Knockout City sur PS4 pour obtenir tous les trophées

Vous savez tous ces trophées en ligne que les gens n’aiment pas? Le type de bibelots qui récompensent de passer des dizaines d’heures et de jouer des centaines de matchs? Ils sont tous dans la liste des trophées de Knockout City. Le jeu multijoueur « dodgebrawl » se présente plutôt bien, mais si vous voulez le Platinum, vous devrez vraiment vous consacrer pendant un moment.

La liste complète des trophées de Knockout City est apparue sur PSNProfiles avant son lancement le 21 mai. De toute évidence, étant un titre multijoueur uniquement en ligne, les trophées consistent à gagner des matchs et à interagir avec tous ses systèmes. Le trophée d’or unique vous oblige à gagner 250 000 XP, et on ne sait pas combien de temps cela prendra. Vous devrez jouer 30 matchs avec un ami pour un trophée et en gagner 10 pour un autre. Participer à 100 matchs au total vous rapportera un autre bronze, et gagner 30 de ceux-ci vous en rapportera un de plus.

La liste vous demande également de marquer 1000 KO, d’attraper 1000 balles et de faire 1000 passes décisives. Vous devrez également gagner en portant des produits cosmétiques de certaines raretés, relever des défis quotidiens et participer au système Crew du jeu. Enfin, il existe un tas de trophées pour obtenir un KO à certains endroits ou de manière spécifique.

On dirait que ce sera un Platine assez difficile, mais honnêtement, les joueurs en débloqueront probablement beaucoup en jouant naturellement. Même ainsi, vous y consacrerez pas mal de temps si vous cherchez à compléter la liste. Visez-vous le Plat à Knockout City? Esquivez une clé dans la section commentaires ci-dessous.