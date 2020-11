Vous devez voir cet incroyable rendu vidéo réaliste du Samsung Galaxy S21

Le futur Samsung Galaxy S21 sera-t-il comme ça?

Samsung est devenu l’une des entreprises les plus importantes de l’année en 2020 à sa juste valeur. Grâce à des téléphones comme la série Galaxy S20, Note 20 ou le Z Fold 2 pliable, l’entreprise est aujourd’hui l’une des mieux valorisées par les consommateurs.

Mais 2020 touche à sa fin et cela ne signifie qu’une chose, que 2021 ne commencera dans rien et que bientôt les nouveaux terminaux seront présentés. L’un des appareils que nous verrons en premier sera le nouveau Samsung Galaxy S21, un terminal dont on attend beaucoup et qui sera sûrement une référence en termes de conception et de spécifications techniques.

Et pendant que cela se produit, il est temps de rêver. À quoi ressemblera le nouveau Samsung Galaxy S21? Espérons que c’est ainsi que cet utilisateur l’imagine.

Un utilisateur imagine à quoi pourrait ressembler le nouveau Samsung Galaxy S21 et la vérité est que nous l’adorons

Imaginer à quoi pourraient ressembler les mobiles du futur n’est pas quelque chose de nouveau. Nous avons récemment vu un rendu incroyable d’un brevet de la firme sud-coréenne qui nous a laissés sans voix, Il est donc temps aujourd’hui d’imaginer le futur fleuron de l’entreprise: le Samsung Galaxy S21.

La chaîne YouTube avec plus de 100000 followers Concept Creator, également connue pour avoir imaginé un Samsung Galaxy Note Fold, a partagé sa vision particulière du nouveau fleuron sud-coréen.

Comme son prédécesseur, l’appareil serait vraiment élégant et assez haut de gamme. Quant à l’avant, l’écran occuperait tout l’avant et l’arrière du module caméra avec jusqu’à cinq capteurs.

Evidemment ce n’est rien de plus qu’un rendu du Samsung Galaxy S21 et ce ne sera sûrement pas le seul qui verra le jour. Il reste encore quelques mois à Samsung pour le présenter officiellementAlors préparez-vous aux rumeurs, à la fumée, aux fausses nouvelles et aux fuites qui ne se réaliseront jamais.

Et pour vous, comment aimeriez-vous que le Samsung Galaxy S21 soit?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂