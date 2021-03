Vous devez regarder la saison 11 de «  The Great British Bake Off  »

Alors que COVID-19 a découragé – soyons honnêtes – pratiquement tous les aspects de notre vie, il n’a pas démoli la saison 11 de l’émission télévisée britannique par excellence, «The Great British Bake Off». L’émission est apparue en 2010, et en gardant à l’esprit que certaines choses ont pu se transformer, elle est restée cohérente avec ses fondements sous-jacents de création d’amusement gentil et positif.

Les autorités nommées pour l’année en cours étaient Paul Hollywood, un incontournable du «GBBO», et Prue Leith, qui a récemment supplanté Mary Berry quelques saisons auparavant. Berry et Leith sont toutes les deux célèbres, merveilleuses et branchées, et je voulais vraiment apprécier le comportement brûlant de Leith.

Leith a effectivement joué son rôle en tant qu’autorité désignée cette saison et a eu la possibilité de se dresser contre les solides suppositions d’Hollywood et d’offrir un autre point de vue sur les saveurs, les surfaces et les stratégies. Leur dynamique a rendu le jugement beaucoup plus fascinant à regarder, et cette variété d’évaluations a rendu le jugement sur l’interaction beaucoup plus agréable.

J’ai chéri les deux autorités désignées de cette saison. Néanmoins, je n’ai pas ressenti quelque chose de très similaire chez les hôtes, qui sont chargés de présenter les difficultés et de soutenir les espoirs. Depuis quelques saisons, le spectacle a été facilité par Noel Fielding et Sandi Toksvig, dont la relation particulière et l’humour crasseux se démarquaient magnifiquement de la réalité d’Hollywood et de Leith.

Cette saison, Matt Lucas a supplanté Toksvig, et il semblait honnêtement être une adaptation hors marque de l’arbitre préparé. Alors qu’il se souciait des prétendants et qu’il était amplifié pour la série, ses blagues ne touchaient jamais à aucun moment, et en tout cas, Fielding semblait être maladroitement conscient de son inconfort discernable.

Malgré mon erreur dans les changements d’animateur cette année, cette période de «The Great British Bake Off» était l’un des idéaux de l’émission. Reconnu pour son quartier affectueux de cuisiniers, le spectacle de cette année devait isoler tous les individus et membres du groupe pour la somme d’enregistrement. Du point de vue de l’observateur, isoler semble vraiment fortifier les connexions entre les membres et prend en compte les connexions pour scintiller pendant l’enregistrement.

Tout en s’isolant dans le logement, les acteurs et le groupe ont formé une énorme poche d’air sociale, organisant des matchs de football, des films et des soirées de bingo pour garder tout le monde engagé. D’autres émissions de télévision non scénarisées, comme «Frère aîné», pourraient être connues pour avoir attrapé des individus ensemble pour inciter à la mauvaise volonté et à la tension, cependant, cela a donné l’impression que traîner permettait au casting de «GBBO» de se rapprocher beaucoup plus.

The Great British Bake Off a commencé le tournage de la saison 11 @RadioTimes https://t.co/3KT2aXrc5Y – La pâtisserie de Wright (@Wrightsbaking) 23 juillet 2020

Bien que ce spectacle soit connu pour sa vertu, cette saison n’a pas été sans ses propres bombes et dramatisations. «Dramatisation» pourrait être un terme libre à utiliser pour désigner un couple de joyeux puncheurs de pâte britanniques qui prétendent gagner un stand de gâteaux, mais l’intérêt même des fans pour la prospérité des concurrents est vraiment une rencontre engageante.

J’ai presque hurlé à ma télé quand Hermine, la souveraine de la pâtisserie, a été renvoyée chez elle pendant la semaine de la pâtisserie du tour éliminatoire, et Laura Adlington, qui était si près de la disposition de toutes les autres scènes, est restée une semaine de plus. Il est difficile d’expliquer comment regarder « GBBO » fait aller et venir une pierre tendue tout en étant sereinement sous les couvertures avec du thé et une friandise chaude.

Cette saison a eu une mesure adéquate de «repos sous une couverture confortable», provenant généralement de Peter Sawkins, le plus jeune concurrent. Sawkins, un jumeau sectaire au lactose d’Édimbourg, en Écosse, a été le plus jeune et le premier concurrent écossais à remporter «Prepare Off». Son énergie générale pour le spectacle, son aversion pour l’alcool, sa méthodologie pour «s’accorder» à ses gâteaux pour décider quand ils sont prêts et ses grands yeux bleus m’ont juste donné le besoin de lui donner une étreinte majeure.

L’utilisation par Sawkins d’expressions britanniques intelligentes, allant de «billy insensé» et «jeepers creepers» à «totalement chuffed», a captivé et distrait mon cerveau anglophone américain. Il n’y a que quelque chose dans l’argot des espoirs qui fait sourire partout.

Outre les accents intrigants des concurrents, il est également simple de commencer à regarder les yeux étoilés sur un grand nombre de leurs bizarreries de caractères et de leurs intérêts explicites. Rowan Williams, alors qu’il ne passait que 3 semaines dans l’opposition, a établi une connexion à long terme en tant que pépinière énergique qui portait de belles vestes à chaque scène.

Lottie Bedlow, une compétitrice humoristique dont l’humour terne a illuminé ma journée, a également établi une telle connexion; Son amour particulier pour la musique métal viking et le yoga m’a fait l’aimer beaucoup plus. Avoir la possibilité d’avoir un bref aperçu de la vie de famille des prétendants était considérablement très inspirant: l’autre significatif de vendredi, un enfant pendant le tournage, et voir sa famille, enfin, rejoindre après l’arrangement terminé m’a fait pleurer.

Enfin, la onzième période de «The Great British Bake Off» a mis en lumière des candidats intéressants et une empathie humaine pure et sans mélange. Le spectacle m’a laissé gaiement et le sentiment de satisfaction que je m’attendais à finir en 2020.

