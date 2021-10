Vous devez regarder de plus près cet affichage d’Halloween plus grand que nature

Alan Perkins prend Halloween très au sérieux, et ses décorations pour la maison cette année sont (littéralement !) plus grandes que nature.

Il décore sa maison à Olmstead Falls, Ohio, une banlieue de Cleveland, depuis 11 ans avec des motifs élaborés et effrayants, mais cette année, il s’est tout simplement surpassé avec un présentoir tout simplement magique.

Peut-être le plus impressionnant, il a créé deux gigantesques mains squelettiques qui semblent sortir du sol et saisir sa maison.

« Je trouve les choses plus grandes que nature amusantes. Il y a quelques années, j’ai vu une photo qui ressemblait à quelqu’un qui avait un arbre de Noël trop grand et qui a percé son toit. J’ai aimé le concept et lui ai appliqué une touche d’Halloween, » Perkins a déclaré à TMRW dans un e-mail.

Cette main squelette a l’air si réaliste. Avec l’aimable autorisation d’Alan Perkins

Il lui a fallu environ 25 jours pour construire le squelette étanche, composé de mousse et d’armature en PVC (il partage ici les instructions pour créer le vôtre). Les dimensions sont également assez spectaculaires : les mains mesurent 8 pieds de large chacune et le bras mesure 10 pieds de long sur l’extrémité la plus courte et 12 pieds de long sur l’extrémité la plus longue. Une main tient également un squelette de Home Depot de 12 pieds de haut qui est devenu viral l’année dernière.

Le crâne, qui repose sur le toit de la maison de Perkins, a pris encore deux semaines à construire, y compris un œil exorbité fabriqué à partir d’un ballon d’exercice.

Regardez l’attention aux détails! Avec l’aimable autorisation d’Alan Perkins

La partie la plus impressionnante ? Perkins, qui travaille comme professionnel de la santé et de la sécurité, n’a même pas d’expérience en construction.

« Je suis principalement autodidacte », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il pratique son hobby les nuits et les week-ends.

Les enfants du quartier de Perkins doivent adorer passer devant sa maison. Avec l’aimable autorisation d’Alan Perkins

Il a quand même un peu d’aide. Les deux enfants de Perkins, qui ont 6 et 8 ans, adorent donner un coup de main lorsqu’il décore.

« Mon fils dit qu’il est l’élève de 3e année le plus populaire en ce moment à l’école. Je leur permets d’aider chaque fois que je le peux. Ils placent toujours les pierres tombales (qui portent le nom de mes voisins) et aident avec les toiles », a-t-il expliqué.

Il a créé l’œil exorbité d’un ballon d’exercice. Avec l’aimable autorisation d’Alan Perkins

Sa femme, Heidi, d’autre part, soutient le projet fantaisiste mais pas tout à fait comme dans celui-ci.

« Ma femme ne classe pas Halloween dans ses trois meilleures vacances. Elle me soutient mais n’aide pas à décorer ou à créer. C’est ma passion et mon passe-temps », a-t-il déclaré. « Elle aime dire qu’elle est une » veuve d’Halloween « et que pendant le mois d’octobre et la plupart du mois de septembre, elle ne m’a pas vu du tout. Elle m’abreuve et me nourrit au besoin. »

Chaque année, Perkins change son affichage général mais met en place quelques-unes des mêmes décorations, comme cette clôture qui colle à l’extérieur de sa fenêtre. Avec l’aimable autorisation d’Alan Perkins

Naturellement, les décorations de Perkins attirent pas mal de monde et il dit que ses voisins l’apprécient… pour la plupart.

« Nous avons cependant eu beaucoup plus de trafic, donc leur patience pourrait s’épuiser dans quelques semaines. Je n’arrête pas de leur dire que nous avons besoin d’un stand de limonade ou d’un camion à tacos pour tout le monde », a-t-il déclaré.

Quant à ses affichages passés préférés, Perkins cite son projet il y a quatre ans, lorsqu’il a créé une Lego Batmobile grandeur nature. (Vous pouvez apprendre à créer le vôtre avec ses instructions ici.)

« Je faisais une réplique exacte du modèle Lego original. Il n’y a pas beaucoup de place pour l’erreur là-bas. Le squelette a été créé selon ce que je pensais avoir l’air juste, ce qui a rendu les choses plus faciles dans l’ensemble. J’aime les deux projets mais la Batmobile était définitivement plus amusante à faire , » il a dit.

Une Batmobile personnalisée pour Halloween ? Oui, Perkins est assez talentueux. Avec l’aimable autorisation d’Alan Perkins

Les dernières décorations du résident de l’Ohio sont devenues virales après avoir publié des photos sur le groupe Facebook du Cleveland Haunt Club au début du mois. Maintenant, nous nous demandons simplement : qu’est-ce que Perkins prévoit de faire pour Noël ? !

En rapport: