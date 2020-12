‘Vous devez faire du bien ce soir’

Le casting de «I Love Lucy» | Collection d’écran argenté / Getty Images

Keith Thibodeaux a joué le fils fictif de Lucy et Ricky Ricardo dans la comédie classique, J’aime lucy.

À partir de 1955, le jeune acteur a été amené dans la série pour incarner l’adorable petit-fils des Ricardos.

Alors que l’expérience a changé sa vie, Thibodeaux a partagé que la pression de la situation l’avait obligé à être hypnotisé afin de délivrer ses lignes sans nervosité.

La vie « schizophrène » de Keith Thibodeaux sur « I Love Lucy »

Thibodeaux à 5 ans a été choisi comme Little Ricky sur J’aime lucy en 1955. Le jeune acteur était très proche de l’âge des enfants de Lucille Ball et Desi Arnaz, Lucie, 4 ans et Desi Jr., 2 ans.

Il est devenu très proche de la famille, à tel point, en fait, que Lucie Arnaz a déclaré que Thibodeaux était dans presque tous les films et photographies de la famille. Elle pensait même qu’il était l’un de ses parents.

De son côté, l’acteur a raconté au NY Post en 2019 ses années d’enfance dans l’émission à succès et sa difficulté à séparer la vie professionnelle de la vie familiale.

«J’avais une sorte de vie divisée, une vie schizophrène», a déclaré Thibodeaux. «J’irais dans une école normale, une école paroissiale appelée St. Victor’s juste à côté de Sunset Strip à West Hollywood de la 1re à la 4e année. J’avais deux vies: ma vie normale avec mes amis à l’école… et cette autre vie quand j’étais sur le plateau. »

Thibodeaux dit que Lucille Ball a dit à ses parents qu’il avait besoin d’une pause

L’acteur et batteur a déclaré aux Archives de la télévision américaine qu’à un moment donné, il avait commencé à avoir des problèmes pour mémoriser ses répliques. Ball a remarqué et a parlé à son père de permettre au jeune garçon de se reposer.

Se produire devant un public de studio en direct et la pression associée à ce décor était difficile pour Thibodeaux.

«Il fut un temps où j’ai commencé à bégayer et à oublier mes répliques dans la série», dit-il. «Être filmé devant un public en direct, bien sûr, était une mauvaise chose. Donc, [Lucy] en fait, nous avons rencontré mon père et moi et avons dit que je devais prendre un peu de temps. Alors j’ai passé du temps.

Les Arnazes ont exhorté les parents de Thibodeaux à rechercher l’hypnose pour leur fils

Lorsque l’anxiété de Thibodeaux a continué, Lucy a suggéré au père de l’acteur d’envisager l’hypnose pour son fils.

Né en 1950, en se remémorant son époque J’aime lucy, il s’est rendu compte que ce n’était pas étonnant qu’il ait éprouvé du bégaiement et de la nervosité quand il a senti une telle pression sur lui pour performer.

«Ils ont fini par m’hypnotiser», dit-il. «Faire venir un psychiatre dans ma loge à l’avance et faire le vieux tour de montre, vous savez, dans les deux sens?

Il a expliqué que les arguments constants des stars de la série lui avaient fait des ravages.

«Lucy et Desi se battaient vraiment et il y avait beaucoup de troubles chez eux», a-t-il déclaré. «J’étais souvent chez eux et j’ai donc vu beaucoup de choses. En tant qu’enfant, j’ai en quelque sorte ressenti l’ambiance des adultes. Cela m’a peut-être rendu un peu nerveux et un peu nerveux.

Les rappels constants de son père lui demandant de bien performer parce que les emplois de tout le monde en dépendaient n’aidaient pas.

«Mon père disait des choses comme:« Tu dois faire du bien ce soir, Keith, parce qu’il y a un quart de million de dollars dans cette émission », a déclaré Thibodeaux. «Et le travail de tous ces gens, et tous leurs emplois dépendent du succès du spectacle. C’est à vous de faire avancer les choses pour ce gros navire, vous savez?

En fin de compte, Thibodeaux a rappelé qu’il avait finalement surmonté sa nervosité et apprécié son travail.

«Je suis devenu à l’aise et j’ai commencé à vraiment en profiter», a-t-il déclaré.