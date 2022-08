Vous devez connaître ces paramètres d’alimentation de Windows 10

Ici, vous pouvez découvrir quels paramètres d’énergie de Windows 10 vous devez connaître, quels plans d’économie d’énergie sont disponibles et comment créer le vôtre !

Avec les paramètres d’énergie de Windows 10, vous pouvez configurer une grande variété de choses avec précision, car le moniteur ou le disque dur ne doivent pas toujours être allumés en permanence. Par défaut, vous pouvez choisir entre trois options d’alimentation différentes : Équilibré, Faible consommation et Haute performance. Microsoft recommande le mode équilibré dans Windows 10. Cependant, il est logique de créer votre propre plan d’économie d’énergie avec lequel vous pouvez ajuster de manière optimale toutes les options.

Voici comment vous créez votre propre plan d’économie d’énergie

Vous pouvez facilement trouver les options de plan d’alimentation en recherchant « plan d’alimentation » ou « options d’alimentation » dans la recherche Windows. En cliquant sur « Modifier les paramètres du plan d’économie d’énergie », vous pouvez définir différentes périodes de temps – par exemple, après combien de minutes l’écran doit être éteint ou après combien de temps le mode d’économie d’énergie doit être activé. Mais vous obtenez le meilleur contrôle possible en sélectionnant l’option « Créer un plan d’économie d’énergie » dans la barre de gauche. Dans le champ « Nom du plan d’alimentation », vous pouvez donner un nom au nouveau plan, tel que « Mon plan d’alimentation ». Cliquez sur « Suivant », modifiez si nécessaire les horaires des options d’économie d’énergie et confirmez avec « Créer ».



Vous trouverez ici les options pour votre plan personnel d’économie d’énergie.



Image : © Microsoft 2022



Vous trouverez maintenant le plan d’économie d’énergie que vous venez de créer dans une liste avec les autres plans. Sélectionnez le nouveau plan avec « Modifier les paramètres du plan d’alimentation », puis cliquez sur « Modifier les paramètres d’alimentation avancés ». Vous trouverez ici de nombreux composants, chacun pouvant être défini individuellement. La plupart des points doivent être explicites. Par exemple, vous pouvez spécifier après combien de minutes le disque dur doit s’éteindre – ce qui a un impact significatif sur le niveau de bruit de l’ordinateur ou du portable. Vous pouvez également contrôler l’alimentation des ports USB ici. Sur les ordinateurs portables, vous pouvez configurer les options de batterie en plus des paramètres d’alimentation secteur.

Planifier les détails : voici comment configurer votre plan d’économie d’énergie

Bien qu’il soit préférable de laisser les paramètres d’Internet Explorer inchangés, vous pouvez « arrêter » le « diaporama » en toute confiance dans les « paramètres d’arrière-plan du bureau » – ceci est particulièrement recommandé pour les ordinateurs portables fonctionnant sur batterie. Vous devez modifier les paramètres d’alimentation de la zone « Paramètres de l’adaptateur sans fil » avec prudence. Il peut arriver ici qu’en raison de normes WLAN différentes, il ne soit plus possible d’établir une connexion avec le routeur si le paramètre « Haute performance » n’est pas actif.



Vous trouverez ici des options détaillées pour la mise en place de votre plan d’économie d’énergie.



Image : © Microsoft 2022



Sous « Paramètres pour l’économie d’énergie USB sélective », il existe une fonction qui garantit que les périphériques USB qui ne sont pas nécessaires sont éteints. Vous devez donc toujours activer l’option. En cas de problème, par exemple si le périphérique USB ne s’active pas, le hub USB correspondant peut d’abord être sélectionné dans le gestionnaire de périphériques. Dans l’onglet « Gestion de l’alimentation », décochez « Autoriser l’ordinateur à éteindre l’appareil ». Si vous continuez à avoir des problèmes, vous pouvez désactiver l’économie d’énergie USB sélective.

Dans la zone « PCI Express », vous pouvez choisir entre une économie d’énergie moyenne et maximale, et la désactivation est également possible. Même si l’ordinateur Windows 10 ne fonctionne pas actuellement, il transmet des données sur l’état de la connexion. Avec les deux réglages de puissance, la connexion peut être maintenue de manière économe en énergie. Si vous souhaitez à nouveau supprimer votre plan d’économie d’énergie, vous pouvez le faire via l’invite de commande, qui peut être appelée en effectuant simplement une recherche dans la barre Cortana. Entrez maintenant la commande « powercfg -list » et tous les plans d’alimentation seront affichés. Copiez maintenant le numéro du plan à supprimer et tapez « powercfg -delete number ».

