Vous : combien de chapitres compte la partie 2 de la saison 4

La première partie du quatrième opus de You est passée sur Netflix, mais il y a d’autres épisodes qui arriveront bientôt. Combien sont-ils?

©NetflixVous: combien de chapitres compte la partie 2 de la saison 4.

toi fait son grand retour sur le service de streaming Netflix jeudi dernier, le 9 février, avec la première partie de sa quatrième saison. Les fans de cette série basée sur les livres de Caroline Kepnes ont apprécié les nouveaux épisodes, mais il avait été formellement annoncé auparavant que nous aurions un deuxième volet et qu’il serait disponible à partir du 9 mars.

Le récapitulatif de la saison 3 a laissé Joe assassiner sa femme, Love, abandonner leur bébé et simuler sa propre mort. Cependant, nous savons qu’il se fait appeler « Nick » et qu’il était à Paris à la recherche de Marienne. Les nouveaux chapitres se déroulent à Londres et à Paris, et grâce aux avancées, on a appris que Joe se ferait désormais passer pour un professeur d’université nommé Jonathan Moore.

+Combien d’épisodes compte la partie 2 de You, saison 4 ?

Il semble y avoir une sorte de tendance dans le monde de l’audiovisuel ces dernières années qui montre qu’un programme arrive divisé. Il y a de plus en plus de productions qui suivent ce schéma et toi n’a pas été en reste. Jeudi dernier, les 5 premiers épisodes sont arrivés et il a été confirmé que la deuxième partie de la quatrième saison sera également composée de 5 chapitres.

Pour la quatrième saison, ils sont revenus tous les deux Penn Badgley comme Joe Goldberg et Taty Gabrielle dans le rôle de Marienne, son obsession dans le troisième volet. En outre, Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers, Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Ozioma Whenu, Dario Coates, Sean Pertwee, Brad Alexander, Alison étaient également Pargeter et Adam James, entre autres.

La deuxième partie de la quatrième saison de toi va frapper la plate-forme Netflix avec ses 5 épisodes restants le 9 mars et les fans attendent également l’annonce du cinquième opus. Depuis quelques jours, on parle d’un possible retour de Jenna Ortega comme Ellie Alves pour affronter Joe Goldberg, mais jusqu’à présent, ce n’est qu’un souhait des producteurs et du public.

