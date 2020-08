Vous cherchez Luke et Leia? La série “Obi-Wan Kenobi” commence le casting

Malgré Lockdown, le travail sur la série prévue “Obi-Wan Kenobi” se poursuit. Soi-disant, les producteurs recherchent des enfants appropriés qui pourraient incarner Luke et Leia.

Du moins, c’est ce que le site d’initiés The Illuminerdi veut savoir exclusivement à partir d’un casting. En conséquence, la série “Obi-Wan Kenobi” recherche actuellement un garçon et une fille âgés de huit à onze ans. Vous devez jouer chacun un enfant “précieux”. De plus, ce sont des rôles de premier plan.

Ça rentrerait dans le temps

Ainsi, le soupçon est évident, écrit The Illuminerdi, que les enfants sont Luke et Leia. Il y aurait aussi un certain temps pour cela, après tout, la série “Obi-Wan Kenobi” se déroule environ huit ans après “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” – dans lequel Luke et Leia voient enfin le jour.

Avant que Joby Harold ne prenne le relais et modifie le scénario de Hossein Amini, il y avait aussi un plan pour qu’un jeune Luke Skywalker apparaisse dans la série pour Disney +.

Secret de la série “Obi-Wan Kenobi”

Le sujet de la série “Obi-Wan Kenobi” reste un grand mystère – surtout après qu’Harold ait été amené à bord en tant que nouveau scénariste. Toutes les personnes impliquées sont silencieuses. Récemment, cependant, des cercles d’initiés ont fui que Hayden Christensen reprendrait apparemment son rôle d’Anakin Skywalker dans la série. Jusqu’à présent, cependant, cela n’a pas été confirmé, ni le potentiel de démarrage sur Disney +.