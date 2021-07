Vous cherchez à vendre vos vieux vêtements ? 5 conseils pour utiliser les applications de revente

La plupart d’entre nous avons plus de vêtements que nous ne savons quoi en faire, il est donc logique de parcourir votre garde-robe tous les quelques mois et d’éliminer les articles dont vous n’avez vraiment plus besoin. Mais saviez-vous que votre séance de nettoyage de routine peut vous rapporter quelques dollars (ou bien plus) ?

Les applications de revente de vêtements sont un excellent moyen de s’organiser, de magasiner de manière durable et de gagner un peu d’argent supplémentaire grâce aux objets qui ont pris de la place dans votre garde-robe. Mais il y a certainement un art à les utiliser. Donc, pour vous aider à démarrer, TMRW a interrogé quelques experts du style et du shopping pour obtenir des trucs et astuces d’initiés pour vous aider à maîtriser votre jeu de revente. S’amuser!

1. Faites attention à l’état de vos vêtements

Ce qui est bien avec les applications de revente, c’est que vous ne savez jamais ce que vous allez trouver. Un jour, vous pourriez voir un manteau de marque avec l’étiquette encore dessus, et le lendemain, vous pourriez découvrir une robe vintage radieuse. Quoi qu’il en soit, les clients recherchent des vêtements en bon état général, vous devez donc vérifier la qualité de vos articles avant de les publier en ligne.

« Les vêtements peuvent varier en état, mais ne devraient pas avoir de trous, de déchirures ou de taches visibles majeurs et ne devraient pas être en fin de vie en termes d’usure », a déclaré Kristen Gall, présidente de Shopping Rewards et de la société de remise en argent Rakuten Rewards. .

Si vous avez déjà fait don de vêtements à l’Armée du Salut ou à une organisation caritative locale, vous les avez probablement lavés au préalable et vous devez également traiter les vêtements que vous vendez avec le plus grand respect.

« Assurez-vous que vos vêtements sont propres et fraîchement lavés avant de les envoyer. Envoyez-les dans l’état où vous les donneriez à votre meilleur ami ! » Kesha Linder, un marchandiseur pour le magasin de consignation et d’aubaines en ligne thredUP, a déclaré. « Réparez vos articles avant de vendre ! Essayez de remplacer un bouton lâche pour augmenter leur valeur et leur donner une meilleure seconde vie. »

2. Prenez de superbes photos des articles que vous vendez

Des photos claires et nettes font partie intégrante de l’expérience d’achat en ligne, il est donc important de prendre de superbes photos des articles que vous vendez. Après tout, il est peu probable que les acheteurs achètent quelque chose s’ils ne peuvent même pas distinguer les détails d’une photo floue.

« Je recommande de prendre des photos de vos pièces en utilisant une toile de fond cohérente avec un bon éclairage. Prenez une minute supplémentaire pour éliminer les plis et photographiez toujours les imperfections comme les tirettes, les boutons manquants, les fermetures éclair cassées, etc. est », a suggéré Laurie Trott, responsable de la marque chez Tradesy, une entreprise de revente de créateurs.

Si vous vendez un sac ou un autre accessoire, il est également utile de placer l’article à côté d’un autre pour illustrer la taille et l’échelle. « Par exemple, placez un iPhone à côté d’un mini-sac pour lui donner un contexte spatial », a déclaré Trott.

3. Visez à vendre des vêtements de saison

Si vous espérez vendre vos vêtements rapidement et obtenir une bonne somme d’argent, il est plus facile de vendre des articles qui sont déjà de saison, car les gens sont plus susceptibles de les acheter en temps opportun.

« Les sites de revente ne sont pas différents des magasins de détail en ce qui concerne les articles saisonniers. Personne ne cherche un manteau à la mi-juillet, il est donc préférable de s’en tenir aux types de vêtements qui correspondent à la saison dans laquelle vous vous trouvez. » dit Gall.

Bien sûr, il y a toujours une exception à la règle, et certaines pièces ont tendance à se vendre toute l’année, notamment les vêtements qui se superposent facilement.

« Je mélange des pièces de printemps, d’été, d’hiver et d’automne dans toutes les saisons. La superposition est une nécessité toute l’année qui peut se vendre et aussi être achetée en toute saison. Que ce soit un cardigan sur un débardeur avec une jupe en été ou trois tricots sous un manteau en hiver, ils sont toujours nécessaires », a déclaré à TMRW le célèbre styliste Ali Mullin.

4. Vendez des articles qui plairont aux acheteurs d’un site spécifique

Vous ne vous attendriez pas à trouver un sac Chanel chez Target ou un T-shirt à 20 € chez Gucci, et le même concept s’applique aux applications de revente de vêtements : il y a un site pour chaque budget. Et si vous souhaitez utiliser ces applications efficacement, vous devez garder votre public à l’esprit.

« Il existe de nombreuses applications de revente de vêtements parmi lesquelles choisir, alors faites vos devoirs pour déterminer ce qui vous convient en fonction de ce que vous voulez vendre. Certaines applications se concentrent exclusivement sur les marques haut de gamme tandis que d’autres acceptent un large éventail de marques, « , a déclaré Gall.

Pour vous aider à démarrer, voici un aide-mémoire rapide de certains sites de revente géniaux :

Marque de luxe : Vous avez un mélange de marques de créateurs haut de gamme et d’articles de mode rapide ? Ce site pourrait bien devenir votre nouveau rendez-vous.

Vous avez un mélange de marques de créateurs haut de gamme et d’articles de mode rapide ? Ce site pourrait bien devenir votre nouveau rendez-vous. Mercari : D’Abercrombie & Fitch à Chanel, vous trouverez sur ce site une large gamme de marques de vêtements, en plus des accessoires, des articles pour la maison et de l’électronique.

D’Abercrombie & Fitch à Chanel, vous trouverez sur ce site une large gamme de marques de vêtements, en plus des accessoires, des articles pour la maison et de l’électronique. Marché Facebook : Vous pouvez vendre à peu près n’importe quoi sur Facebook Marketplace ! Donc, si vous nettoyez toute votre maison et avez un mélange de vêtements et d’autres articles, c’est un bon pari.

Vous pouvez vendre à peu près n’importe quoi sur Facebook Marketplace ! Donc, si vous nettoyez toute votre maison et avez un mélange de vêtements et d’autres articles, c’est un bon pari. Dépop : Vous avez un goût éclectique pour la mode ? Rares, les trouvailles de niche se portent bien sur ce site de revente.

Vous avez un goût éclectique pour la mode ? Rares, les trouvailles de niche se portent bien sur ce site de revente. Commerce : Si vous cherchez un endroit pour vendre des articles de luxe, ce marché peer-to-peer vous récompense pour avoir nettoyé votre placard.

Si vous cherchez un endroit pour vendre des articles de luxe, ce marché peer-to-peer vous récompense pour avoir nettoyé votre placard. thredUP : Vous trouverez de tout, des vêtements pour femmes et enfants aux chaussures et accessoires (des marques allant de Gap à Gucci !) sur cette friperie en ligne.

5. Considérez combien vous gagnerez avec vos articles

Vider votre placard est assez satisfaisant, mais la plupart d’entre nous espèrent également gagner de l’argent en utilisant des applications de revente, donc faire vos recherches sur les politiques d’un site Web peut être payant (littéralement).

« Recherchez quelques sites et voyez quels sont leurs protocoles et quelles dépenses, le cas échéant, devez-vous couvrir. Par exemple, comment gèrent-ils l’expédition ? » a déclaré la styliste de mode Krista Roser.

Vous devez également rechercher comment chaque application de revente gère le paiement pour vous assurer que vous obtenez une part qui vaut votre temps.

« Si vous avez des articles de grande valeur comme un sac à main Chanel, les sites varient en ce qui concerne le montant que vous pouvez conserver du prix de vente final. Cela vaut la peine de faire le calcul pour voir où votre article se vendra bien et quel pourcentage le site prend comme commission. « , a déclaré Gall.