Vous cherchez à forcer un jeu en mode écran partagé avec un ami? Nucleus Co-Op est votre allié

Le grand nombre de titres disponibles pour le moment sur PC qui n’ont pas de jeu coopératif en écran partagé est franchement abyssal.

Bien sûr, il y a quelque chose à dire sur la nature des PC, où ils sont extrêmement personnels et n’ont généralement pas beaucoup de place pour deux amis (ou frères et sœurs) pour s’asseoir côte à côte à un bureau et regarder un écran de 27 pouces tout en essayant de fragmenter, mais il y a aussi quelque chose à dire sur la nature personnalisable des PC.

Donc quand Halo: la collection Master Chief sorti sur Steam sans offrir un écran partagé (un aliment de base pour de nombreux fans avides lorsqu’ils étaient plus jeunes), une atrocité avait franchement été commise.

Nucleus Co-Op est un projet open-source qui fait disparaître les frustrations de l’écran partagé, et il le fait franchement avec une agilité et une compétence surprenantes, quelle que soit votre configuration.

Vous devriez tous travailler avec l’équipe Nucleus Co-op pour que votre jeu fonctionne parfaitement avec lui. Splitscreen Deep Rock Galactic est génial, mais avec cet écran partagé, cela ne permet pas à tous les joueurs de mettre à niveau leurs personnages (quelque chose à voir avec la façon dont la souris est verrouillée sur les fenêtres) – moka da marten (@Terra_Byte_Tech) 26 décembre 2020

C’est un petit projet: ne vous attendez pas à un soutien monumental et à une grande fanfare, mais il fonctionne absolument avec beaucoup plus de compétences que de nombreux jeux modernes et comment ils offrent un gameplay en écran partagé.

Si vous souhaitez qu’un joueur puisse utiliser le moniteur principal tandis qu’un autre est assis sur un canapé et utilise une télévision, c’est possible: vous pouvez diviser les jeux entre différentes sorties et vous assurer que chacun a son propre petit morceau du gâteau visuel en se battant pour espace vital.

Joyeux anniversaire de 10 ans à mon cher Borderlands! Ça va toujours fort et j’adore chaque instant !! 💥💥

(Tous ces éléments sont des expositions multiples, chaque élément étant tourné dans le jeu à l’aide des commandes de la console et de Nucleus Co-op.)#borderlands #FANART #VirtualPhotographie pic.twitter.com/6vVO1Ot4UL – Crumbsluffin (@crumbsluffin) 20 octobre 2019

Le nombre de titres actuellement pris en charge est également impressionnant: de ARK: Survival Evolved à XCOM: ennemi intérieur la page GitHub vous fera jouer côte à côte dans un laps de temps étonnamment court, avec des mods supplémentaires que vous pouvez implémenter pour modifier le fonctionnement de l’application open source.

Borderlands 3 La coopération en écran partagé fonctionne un régal absolu si vous êtes prêt à passer à travers les rythmes, et c’est la mise en garde inévitable: ce n’est pas une technologie de « téléchargement et de lecture ».

Vous serez frustré à quelques reprises dans le processus d’installation et ne serez pas entièrement surpris d’apprendre que vous devrez sauter des obstacles supplémentaires afin de vous assurer que vous pouvez jouer aux titres en douceur et sans douleur; la première installation peut absolument vous frapper au visage.

Une fois que le système fonctionne correctement, vous n’aurez plus besoin de le revoir souvent, mais de le mettre en marche peut absolument être une tâche ardue, qui, espérons-le, sera plus facile car le logiciel connaît une utilisation et un support plus répandus.

Cela étant dit, c’est également le seul moyen fonctionnel que nous ayons vu pour pouvoir ramener le jeu sur écran partagé à une nouvelle génération de joueurs, avec toutes les avancées modernes auxquelles nous nous attendrions si les développeurs ne l’étaient pas. dang hard-up pour le multijoueur.