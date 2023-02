Vous : c’est ainsi que Jenna Ortega peut revenir en tant qu’Ellie Alves dans la saison 5

Netflix

Ellie Alves, le personnage de Jenna Ortega, n’a pas été vue sur You depuis la saison 2. Cependant, il existe des théories sur la façon dont elle pourrait être de retour dans l’histoire.

©NetflixVous: C’est ainsi que Jenna Ortega peut revenir en tant qu’Ellie Alves dans la saison 5.

toi est revenu avec sa quatrième saison sur le service de streaming Netflix et la série est déjà classée comme la plus vue au monde. Les fans ont apprécié la première partie et attendent avec impatience le 9 mars lorsque les cinq prochains épisodes arriveront. En attendant, ils réfléchissent également à ce que pourrait être le cinquième volet et imaginent un possible retour de Jenna Ortega comme Ellie Alves. Quelles sont les possibilités et comment cela peut-il être?

Dans une interview avec indiewirela showrunner Sera Gamble a déclaré : « Nous avons des idées pour Ellie si son emploi du temps lui permet de nous rendre visite à nouveau.», en référence au temps disponible dont peut disposer l’actrice. Rappelons que ce personnage, qui est la sœur de Delilah, a fui sans but à la fin de la deuxième saison du programme et que ses allées et venues sont totalement inconnues des téléspectateurs.

+Comment Ellie Alves peut revenir dans la saison 5 de You

Les fans ont soumis leurs théories et l’un d’eux marque qu’ils pourraient réintroduire à Élie la faisant traquer Jo après avoir cessé de lui envoyer l’argent qu’il avait promis, bien qu’en simulant sa mort, il soit possible pour le protagoniste de découvrir son identité. Une deuxième option montre Élie déménager à Madre Linda pour enquêter sur la mort de Joaprès avoir découvert qu’il avait simulé sa mort.

une autre façon j’aurais Élie trouver la cachette Jo transforme les souvenirs de Guinevere Beck Le visage sombre de l’amour dans un film à Los Angeles, car il montre les meurtres de l’homme là-bas et il voudrait empêcher qu’ils soient montrés. Une quatrième possibilité laisserait Élie dans les cours de littérature Jopuisqu’il serait assez âgé pour être en première année d’université, et qu’il suivrait de près.

Enfin, une pensée des fans marque que la cinquième saison pourrait avoir lieu en Floride, ce qui semble probable en la faisant Jo aller à Élie tel qu’il est structuré dans la série. Compte tenu du fait que nous avons chaque versement dans des endroits différents, le déménagement de la jeune femme en Floride pourrait annoncer le scénario suivant de ce qui pourrait être la fin de toi.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?