Vous avez vraiment besoin de ces accessoires pour Xbox Series X / S

Pour la Xbox Series X et la Xbox Series S, il existe déjà de nombreux accessoires à la sortie. Nous vous dirons ici quels accessoires sont vraiment utiles pour les consoles.

Les Xbox Series X et S sont livrées avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Le contrôleur et les piles sont inclus, ainsi qu’un câble HDMI – tout ce que vous avez à faire est de connecter le téléviseur ou le moniteur vous-même. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas améliorer l’expérience de votre console. Ces accessoires vous aideront.

Pour plus d’espace: disque dur externe

Les SSD ou disques durs externes (ici le Xbox Game Drive de Seagate) sont le complément idéal de la nouvelle console.

1 téraoctet, ce n’est pas beaucoup d’espace de stockage à une époque où les jeux franchissent facilement la barre des 100 gigaoctets. Mais c’est tout ce que possède la Xbox Series X. La Xbox Series S ne dispose même que de 512 Go et est entièrement numérique. Tôt plutôt que tard, vous souhaiterez étendre la mémoire. Heureusement, cela est toujours possible avec les disques durs USB, qui ne coûtent pas une fortune même avec de grandes capacités. Vous pouvez même démarrer des jeux pour Xbox One, Xbox 360 et la Xbox d’origine, qui fonctionnent sur la Xbox Series X / S à compatibilité descendante, directement à partir du lecteur externe. Vous pouvez au moins y stocker des jeux de nouvelle génération et les copier dans la mémoire interne pour y jouer.

Pour un espace plus rapide: extension de stockage SSD

La carte d’extension mémoire est située à l’arrière de la Xbox.

Une particularité de la nouvelle Xbox est la fente pour les extensions de mémoire spéciales à l’arrière. Une carte mémoire SSD d’une capacité de stockage de 1 To, spécialement fabriquée par Microsoft et Seagate, s’intègre dans les consoles, ce qui présente un avantage majeur par rapport à un disque dur USB externe: elle intervient directement dans l’architecture de stockage et offre la même vitesse de lecture et d’écriture que la mémoire interne. Par conséquent, les jeux de nouvelle génération démarrent à partir de cette extension et vous continuez également à bénéficier de temps de chargement SSD rapides.

Inconvénient: les cartes sont nettement plus chères que les disques durs et il y a à peine assez de jeux de nouvelle génération au lancement pour les remplir du tout. Mais si vous avez de l’argent, vous êtes idéalement préparé. Ou utilisez-le jusque-là pour enregistrer des jeux rétrocompatibles.

Pour jouer sans interruption: les batteries

Comme l’ancien, le nouveau contrôleur Xbox utilise des piles et n’a pas de batterie rechargeable intégrée. Pour commencer, la console est livrée avec deux piles AA, mais elles seront épuisées à un moment donné. Il est logique et durable de passer ensuite directement aux batteries. Vous avez deux options recommandées ici: Soit vous achetez des piles AA avec un chargeur correspondant. Vous devez les retirer du contrôleur pour les charger – si vous voulez continuer à jouer de manière transparente, une deuxième paire en vaut la peine afin que vous puissiez toujours charger en alternance.

Alternativement, Microsoft propose une batterie officielle pour le contrôleur. Le soi-disant « Xbox Play & Charge Kit » fonctionne comme une batterie interne rechargeable pour la mise à niveau et peut également être chargé pendant la lecture à l’aide du câble USB-C inclus.

Pour les fans multijoueurs: un deuxième contrôleur

Pièce unique: la nouvelle Xbox est livrée avec un seul contrôleur.

Voulez-vous jouer avec des amis sur le canapé de votre nouvelle console? Ensuite, vous avez besoin d’un deuxième contrôleur – la Xbox Series X / S est uniquement livrée avec une manette de jeu en usine. Vous n’avez pas nécessairement à acheter l’un des tout nouveaux contrôleurs Xbox – les anciens contrôleurs sans fil pour la Xbox One fonctionneront également très bien sur les nouvelles consoles. Important: il faut penser à l’alimentation en piles ou accumulateurs!

Pour la bonne connexion: câbles USB-C et LAN

Si vous souhaitez vous passer entièrement de piles ou de piles rechargeables, vous pouvez également connecter la manette à la Xbox Series X / S par câble. Pour ce faire, vous avez besoin d’un câble USB-C standard, qui doit être suffisamment long. Étant donné que de nombreux appareils, y compris les smartphones et les tablettes, prennent en charge la norme USB depuis longtemps, vous disposez peut-être déjà d’un tel câble chez vous. La seule chose importante à savoir est qu’elle n’est pas fournie de série avec la console.

Un câble réseau avec lequel vous pouvez connecter la console directement à la sortie LAN de votre routeur est particulièrement utile pour les propriétaires de la Xbox Series S. Les téléchargements sont beaucoup plus rapides que via WiFi – vous vous amuserez plus avec lui, en particulier avec le Xbox Game Pass.

Pour des jeux sans fin: Xbox Game Pass

Bonne affaire: le Xbox Game Pass vous offre de nombreux jeux gratuitement.

Avec Xbox Game Pass, les nouvelles consoles Xbox ont vraiment du sens. Pour un abonnement mensuel, vous avez accès à «plus de 100 jeux» – c’est la déclaration officielle de Microsoft, en vérité il y en a beaucoup plus. Vous pouvez télécharger ces jeux sur votre console, puis y jouer tant que vous êtes abonné. Les jeux disponibles incluent des indies et des blockbusters AAA. Tous les nouveaux titres de Microsoft Studios font partie du Xbox Game Pass dès le premier jour, et l’offre EA Play d’Electronic Arts est également incluse.