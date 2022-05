Vous avez un OnePlus 10 Pro ou un OPPO Find X5 Pro ? Eh bien, vous pouvez maintenant essayer Android 13 sur votre mobile

Partager

Android 13 arrive sur OnePlus 10 Pro et OPPO Find X5 Pro avec la première version pour les développeurs.

Nous avons tous été attentifs à l’actualité d’Android 13 à Google I/O 2022, mais la vérité est que non seulement le géant de Mountain View avait préparé des surprises, car de nombreux fabricants ont voulu rejoindre la vague de Google présentant Android 13 Developer Preview pour ses meilleurs terminaux.

C’est le cas de realme et son GT 2 Pro qui a confirmé hier son adhésion au programme de bêtas d’Android 13, et au cours des dernières heures, deux autres fabricants de l’environnement BBK Electronics ont annoncé exactement la même chose, et c’est que OPPO et OnePlus ont déjà mis leurs premières versions d’aperçu d’Android 13 à la disposition des utilisateurs y compris les instructions d’installation.

Les plus chanceux sont les possesseurs de les deux smartphones les plus avancés d’OPPO et OnePlusen particulier et comme vous vous en doutez, OPPO Find X5 Pro et OnePlus 10 Pro, qui rejoignent le programme de développement Android 13 avec leurs premières versions pour les développeurs, pas encore stable et recommandé comme toujours pour les utilisateurs avancés et bêta-testeurs qui veulent essayer les nouveautés du tiramisu Android.

Évidemment, comment les installer n’est pas aussi simple que vous pourriez le penser, car il ne s’agit pas de simples mises à jour via OTA. Dans ce cas, les deux constructeurs nous l’expliquent sur leurs pages de support ou de développement, donc juste ici Nous vous laissons les liens avec toutes les informations, les téléchargements nécessaires et le guide détaillé avec les procédures dans chaque cas :

Comme OnePlus et OPPO nous le disent, il n’est pas recommandé d’installer ces Aperçu d’Android 13 si nous n’avons pas d’expérience précédente dans le développement ou les tests de terminaux, il n’est pas non plus conseillé à 100 % de mettre à jour un appareil que nous utilisons quotidiennement comme terminal principal vers des versions non stables, car le firmware contiendra des erreurs ainsi que des problèmes de performances.

Vous devez être conscient que Il se peut brique le terminal et le transformer en presse-papier coûteuxdonc si vous le faites, lisez très attentivement les instructions et suivez attentivement le guide pendant que vous suivez tout le processus.

Problèmes connus sur OnePlus 10 Pro

Dans le cas de vaisseau amiral de OnePlus, le Bugs connus de cette première Aperçu androïde 13 sont diverses, à commencer par l’installation de la nouvelle version effacera toutes les données personnelles de l’utilisateur lorsque nous revenons à Android 12 ou mettons à jour la version.

Il y a aussi certains problèmes de stabilité et de performancesainsi qu’avec certaines applications qui ne fonctionneront pas comme prévucar pour l’instant il est impossible de déplacer les documents dans « Mes dossiers » ou activer l’enregistrement vocal dans certaines applications, entre autres problèmes.

Certaines fonctions ORoaming ne peuvent pas non plus être utilisées pour le moment, bien que tout le reste devrait être plus ou moins stable travailler sans complications majeures.

L’aperçu du développeur ColorOS basé sur le nouveau Google @Android La mise à jour 13 Beta 1 arrive maintenant #OPPOFindX5Pro!

Qui d’autre est aussi excité que nous ? En savoir plus : https://t.co/bvikQ80Txl pic.twitter.com/GH1KtOwB1U — ColorOS (@colorosglobal) 11 mai 2022

Problèmes connus dans OPPO Find X5 Pro

Quant à l’OPPO Find X5 Pro, nous avons également une longue liste de Bugs de jeunessequi commencent dans divers problèmes de caméra et le système multimédia en général.

Ainsi, les photos de la caméra frontale peuvent s’afficher anormalement et les effets de retouche ne fonctionneront probablement pas lors de la sélection Retoucher en mode Portrait de la caméra principale. Il y a aussi certains problèmes de stabilité avec la caméra dans des environnements sombrescar le mode nuit ne semble pas très bien fonctionner en toutes occasions.

Bien sûr, ils ne descendent pas, alors certaines applications ne fonctionnent pas comme elles le devraient non plus avec des exemples dans la boussole n’affichant pas la latitude et la longitude, ou les statistiques d’utilisation des données ne sont pas accessibles non plus, y compris un problème encore plus ennuyeux dans le navigateur natif étant instable avec certaines pages Web.

Évidemment, les deux fabricants fournissent également guides à faire rétrograder à android 12 à nouveau au cas où nous rencontrions de graves problèmes et/ou souhaitions utiliser à nouveau l’appareil avec un micrologiciel stable, et mettre à la disposition du bêta-testeurs leurs communautés de développeurs pour partager des expériences et commenter son fonctionnement et ses nouveautés.

Si vous l’essayez, partagez-le également avec nous dans les commentaires !

