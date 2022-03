Vous avez un Galaxy S22 Ultra ? Eh bien priez pour qu’il ne casse pas car les réparations sont très compliquées.

Le nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra est un smartphone vraiment « premium » même dans sa construction interne, bien que JerryRigEverything avertisse déjà : « il est bien construit car il est difficile à réparer ».

Il semble que le succès du Samsung Galaxy S22 Ultra continue de passer par le principaux tableaux d’analyse de l’industrie, celle d’Andro4all incluse où nous l’avons examinée en profondeur afin que vous puissiez vérifier de première main tous les détails d’un smartphone qui, selon mon collègue Christian, est « très bien, très grand et très Remarque ».

Les plus intéressants, cependant, sont généralement ceux dans lesquels certains des les youtubeurs le plus populaire comme Zack Nelson Ils détruisent des téléphones portables très chers à 1 500 euros pour nous montrer qu’à cette occasion, Samsung a bien fait son travail en concevant un Galaxy S22 Ultra qui est un vrai roc, avec un châssis quasi indestructible à partir de Aluminium d’armure et le verre Gorilla Glass Victus+.

Des preuves que le responsable de la chaîne populaire JerryRigTout vient de terminer publiant le démontage complet d’un Galaxy S22 Ultra qui s’avère vraiment prime également dans sa conception et sa construction interne, une œuvre d’art sud-coréenne qui a évidemment ses effets négatifs avec la complexité de ses réparations en raison de certaines décisions de conception.

Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, car les pannes ne sont pas courantes dans ces appareils et en ce moment nous vous présentons à la fois la vidéo de Zack et leurs conclusions sur les composants et la réparabilité du dernier vaisseau amiral de Samsung.

Selon JerryRigEverything, le nouveau Galaxy S22 Ultra est aussi bien construit que difficile à réparer en cas de panne, puisque Samsung l’a conçu avec plusieurs serre-câbles très sensibles, beaucoup de colle pour fixer sa batterie et une plaque séparée pour un énorme système photographique.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est comme un rocher, et JerryRigEverything le confirme également avec son test le plus difficile

Voici comment se démonte un Galaxy S22 Ultra, et voici toute la complexité que cela présente

Ce qui est certain, c’est que accéder à l’intérieur du nouveau Samsung S22 Ultra n’est pas des plus compliquéset c’est que ces sandwichs de verre et de métal ne nous permettent toujours d’accéder qu’à leur intérieur chauffer un peu la colle pour pouvoir retirer la vitre arrière soigneusement à l’aide d’un pic ou d’un outil en plastique.

En tout cas, les facilités s’arrêtent là, car comme vous allez le voir le Galaxy S22 Ultra présente plusieurs conseils indépendantsun compartiment étanche pour le S-Pen qui limite l’espace dans la partie inférieure droite du dos et quelques gaines de câbles très sensibles. Pas en vain, Zack Nelson lui-même « charge » celui qui relie l’écran, empêchant le terminal de fonctionner une fois remonté.

Les dimensions des caméras sont impressionnantes, ainsi que son plateau indépendant qui rendra difficile la réparation d’un capteur particulier nous obligeant sûrement à remplacer complètement le module en cas de panne du système photographique. Il est également curieux de voir comment les capteurs sont installés sans autre protection sur la plaqueen gardant ses couvercles et son verre de protection ancrés au panneau arrière du Gorilla Glass.

Un autre élément critique est la batterie, qui vient trop bien collée avec un adhésif difficile à enlever, et qui a forcé JerryRigEverything à utiliser de l’alcool isopropylique pour l’affaiblir et pouvoir l’enlever.

Au contraire, on peut voir à quel point il est bien conçu et construit ce Galaxy S22 Ultra, avec une miniaturisation impressionnante du reste des composants et une utilisation presque impensable de l’espaceen particulier compte tenu de la protection IP68 contre les liquides et la poussière qui s’étend également à un S-Pen très bien protégé.

La conception interne du Galaxy S22 Ultra est assez complexe et sensible, et Zack Nelson lui-même n’a pas pu l’allumer et l’utiliser après le remontage, car apparemment la bande de câble qui relie l’écran se casse pendant le processus.

Alors on verra un bloc de plastique assez épais qui protège le S-Pen et rend l’appareil étanchemême si, comme vous vous en doutez, cela limite assez l’espace pour la batterie et d’autres éléments.

Il semble donc que Le travail de conception et d’ingénierie de Samsung a de très bonnes notesconstruire un smartphone avec une durabilité éprouvée et une très bonne qualité de fabrication, bien qu’avec une conception complexe et compliquant la réparabilité de l’appareil en cas de pannes éventuelles de certains de ses composants ou d’épuisement d’autres comme la batterie au lithium.

Nous nous attendions sûrement à un résultat comme celui-ci, donc il n’y aura pas trop de surprises pour personne… Si vous dépensez l’argent qu’un S22 Ultra coûte, prenez-en soin, peu importe sa résistance !

Nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra : si maintenant le meilleur Galaxy Note est un Galaxy S… et alors ?

