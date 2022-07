Vous avez terminé "choses étranges"? Vous pouvez donc essayer les jeux de la série que Netflix cache

Continuez à profiter de l’histoire de « Stranger Things » avec les deux jeux gratuits disponibles dans l’application Netflix. On vous explique comment faire.

« Stranger Things » a déjà terminé sa quatrième saison et, apparemment, la cinquième ne sortira pas avant la fin de 2023 ou même 2024. Ne vous inquiétez pas, car tu n’as pas à attendre si longtemps pour profiter du nouveau contenu de la série créée par les frères Duffer. Si vous êtes déjà au courant des derniers chapitres, vous pouvez profiter Les jeux « Stranger Things » cachés dans l’application Netflix.

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’application Netflix sur votre mobile propose une large gamme de jeux auxquels vous pouvez jouer sans rien payer en retour, sans publicité et sans achats intégrés. Deux d’entre eux sont dédiés à l’une des séries mode de la plateforme. D’une part, nous en avons un appelé » Choses étranges: 1984 « et d’autre part on a « Stranger Things 3 : Le jeu ». Ensuite, nous expliquons en quoi consiste chacun d’eux et comment vous pouvez jouer étape par étape.

Comment jouer aux jeux « Stranger Things » dans l’application Netflix

Ce n’est pas quelque chose de très connu, mais l’application Netflix pour les appareils mobiles a une section pleine de jeux auquel vous pouvez jouer entièrement gratuitement. Ce sont des jeux qui n’ont pas de publicités et, pour la tranquillité de beaucoup, ils n’ont pas d’achats dans l’application. Comme nous l’avons commenté, deux de ces jeux sont basés sur « Stranger Things »la série populaire.

Tout d’abord, nous allons vous expliquer comment vous pouvez accéder à la section des jeux Netflix et comment commencer à jouer au jeu « Stranger Things » que vous aimez le plus:

Ouvrez l’application Netflix sur votre mobile ou votre tablette. Accéder au partie jeux tapant sur le icône de contrôleur de console de jeu de la barre inférieure. partie intérieure « Tous les jeux mobiles », balayez vers la gauche pour trouver les deux de « Stranger Things ». Après, appuyez sur celui qui vous intéresse le plus. De cette façon, vous aurez accédé à la page principale du jeu en question, où vous trouverez le bouton « Télécharger le jeu ». Tapez dessus puis sur « Aller au Play Store ». Une fois dans l’App Store de Google, procédez à l’installation du jeu sur votre appareil appuyer sur le bouton « Installer ».

Comme vous pouvez le voir, fondamentalement, l’application Netflix fonctionne Lien vers Play Store, où vous devez enfin télécharger chaque jeu. tu peux encore assurez-vous qu’ils n’auront pas de publicité ou d’achats au sein de l’application.

Il est maintenant temps de découvrir en quoi consistent les deux jeux dont nous parlons. D’une part, dans » Choses étranges: 1984 « tu dois utiliser les compétences de chaque personnage pour résoudre les énigmes Que trouvez-vous au fur et à mesure que l’histoire se déroule? Dans ce jeu d’action et d’aventure tu devras explorer Hawkins et Inside Out, des endroits que tu connais déjà si tu es un fan de la série.

Lorsque vous jouez pour la première fois, vous verrez que l’esthétique a un style rétro très caractéristique. Bien sûr, vos personnages préférés ne manquent pas, ainsi que quelques Eggos et gnomes que vous devrez collectionner en cours de route.

L’autre jeu disponible dans l’application Netflix s’appelle « Stranger Things 3 : Le jeu » et tu peux jouer à la fois individuellement et en couple. Comme son nom l’indique, le jeu est basé sur la troisième saison et compte les 12 personnages principaux de celle-ci. Comme le précédent, c’est un titre à l’esthétique rétro et aux aventures dans lequel vous devrez résolvez des missions, interagissez avec d’autres personnages et découvrez de grands secrets.

Lorsque vous commencerez à jouer, vous devrez choisir le personnage avec qui vous allez continuer toute l’histoire. Décidez-vous bien, car avec lui vous devrez affronter les monstres qui sortent de Del Revés. En ce moment, « Stranger Things 3 : le jeu » cumule déjà plus d’un million de téléchargements sur le Play Store.

Avant de conclure, nous voulons vous rappeler que vous pouvez découvrez quelles chansons vous sauveraient de Vecna ​​​​en utilisant Spotify. La plateforme de streaming vous fait une liste personnalisée avec les chansons que vous écoutez régulièrement que vous pouvez ensuite partager sur vos réseaux sociaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂