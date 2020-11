Vous avez probablement prononcé «  Emily in Paris  » de Netflix mal cette fois

Quand Sexe et ville le créateur Darren Starr a annoncé qu’il se dirigeait vers Netflix, les fans étaient ravis. Sa série Emily à Paris suit Emily Cooper (Lilly Collins), une Américaine à qui on propose l’emploi de ses rêves à Paris. S’embarquant dans une toute nouvelle vie dans un pays différent, Emily commence à naviguer dans la vie, l’amour et sa toute nouvelle carrière.

Une bonne partie de la série se concentre sur Emily traitant des différences culturelles entre les Américains et les Français. Elle essaie également de nouer des amitiés tout en traitant avec des patrons et des collègues avec lesquels elle ne voit pas tout à fait d’accord.

Tandis que Emily à Paris était censée être une série assez simple, elle a été extrêmement polarisante. En fait, les fans ont même prononcé le nom de la série mal tout ce temps.

Lors de la première de la série, Emily à Paris recevait un grand refus des critiques français et américains. Cependant, Starr était catégorique sur le fait qu’il voulait une saison 2. « Bien sûr, nous voulons une saison deux! » Starr a dit à Glamour. Après tout, la saison 1 s’est terminée par un énorme cliffhanger. Pourtant, le Sexe et ville Le créateur avait révélé qu’il n’avait commencé à planifier aucun scénario.

Maintenant que la série Netflix a été renouvelée pour la saison prochaine, Starr semble prêt à se mettre au travail. Bien que rien n’ait été consolidé, il a dit que la prochaine saison se concentrera davantage sur la famille de travail d’Emily. Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), en particulier, est censée avoir beaucoup plus de brillance.

Bien que Emily à Paris a attiré des millions de téléspectateurs depuis son lancement, il a également reçu une tonne de critiques sévères. Le critique de cinéma Charles Martin a écrit dans Premiere,

[In Emily in Paris] on apprend que les Français sont « tous mauvais » (oui, oui), qu’ils sont paresseux et n’arrivent jamais au bureau avant la fin de matinée, qu’ils sont coquettes et pas vraiment attachés au concept de fidélité, qu’ils sont sexistes et arriérés, et bien sûr, qu’ils ont une relation douteuse avec la douche. Oui, aucun cliché n’est épargné, pas même le plus faible.