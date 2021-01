Vous avez précommandé une Polymega chez Walmart? Nous avons de mauvaises nouvelles pour vous

La saga Polymega continue. Suite à l’annonce que le lancement très retardé du système serait repoussé à 2021, Playmaji – la société derrière cette console miracle tout-en-un – vient de révéler que quiconque a précommandé une unité avec le détaillant américain Walmart doit l’annuler et commander à nouveau directement sur le site Polymega. Pour adoucir le coup, Playmaji offre 50 € de réduction sur le prix de la console pour une période limitée.

Selon une déclaration publiée sur Instagram, le personnel de Walmart qui traitait avec Playmaji a changé l’année dernière et la communication entre les deux sociétés est devenue sombre. Malgré les tentatives répétées de rétablir les lignes de communication de la part de Playmaji – et, plus tard, la menace de poursuites judiciaires – aucune réponse n’a été apportée par Walmart, ce qui a contraint Playmaji à annuler toutes les commandes passées via le détaillant. Comme indiqué à la fin de l’année dernière, Playmaji n’a pas accès à la base de données des ventes de Walmart et ne peut donc pas contacter directement ceux qui ont précommandé la machine auprès du détaillant.

Il y a aussi d’autres mauvaises nouvelles – ces précommandes « transférées » seront probablement expédiées entre avril ou mai de cette année, selon Playmaji – ce qui signifie que les personnes qui ont commandé avec Walmart il y a des mois sont maintenant confrontées à la perspective d’un autre retard pour obtenir leur système. Ceux qui ont précommandé le Polymega directement auprès de Playmaji entre 2018 et 2019 devraient toujours recevoir l’unité en février. Selon le site Polymega, les nouvelles commandes passées après le 24 janvier devraient être expédiées au troisième trimestre 2021.

Si vous avez lu tout cela et que vous vous demandez toujours ce qu’est exactement le Polymega, c’est un matériel unique qui utilise l’émulation pour reproduire les performances de plusieurs systèmes classiques, y compris NES, SNES, Mega Drive, PC Engine, PlayStation, CD Saturn et Neo Geo. Les modules optionnels vous permettent de lire vos chariots d’origine sur l’unité, tandis que le lecteur de CD intégré gère les supports optiques pour les systèmes qui le prennent en charge.

Nous avons eu la chance de recevoir une unité pour examen l’année dernière et nous sommes repartis très impressionné, bien que le côté logiciel des choses soit encore très en phase bêta – ce qui rend ce dernier retard encore plus difficile à digérer, même s’il semble être hors du contrôle de Playmaji.