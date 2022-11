Vous avez des applications sur votre mobile qui ne fonctionnent pas bien ? Les dernières actualités de Google sont pour vous

À partir de maintenant, le Google Play Store s’assurera que vous disposez de la dernière version des applications en cas d’échec.

Quoi Android être une plate-forme ouverte et avec une telle disparité d’appareils différents, il a de bonnes choses et aussi d’autres assez négatives, et c’est que malgré tous les tests effectués par les développeurs et bêta-testeurs Les applications ne fonctionnent pas toujours comme elles le devraient sur tous les appareilsrendant l’expérience parfois pas entièrement satisfaisante.

Peut-être pour cette raison, et parce que tous les utilisateurs ne doivent pas nécessairement être des utilisateurs avancés avec des connaissances pour résoudre ‘crash’ et fermetures forcées de vos applications, Google s’est mis au travail pour mettre en œuvre une éventuelle solution nativement dans votre magasin de contenu Play Store.

Les camarades d’Android Police nous ont dit qu’en enregistrant le journal des modifications de la Mise à jour de novembre des services Google Play détecté une amélioration très intéressante, à travers laquelle le système d’exploitation Android lui-même sera celui qui, en cas d’erreur dans n’importe quelle application, avertir automatiquement l’utilisateur de le mettre à jour.

alors priez le message que Google Play affichera aux utilisateurs (toujours en bêta):

L’application a cessé de fonctionner, mais la dernière mise à jour de l’application peut résoudre le problème. Installez la mise à jour, puis ouvrez à nouveau l’application. Si vous souhaitez mettre à jour plus tard, accédez à %1€s sur Google Play.

Évidemment, cela sera affiché à l’utilisateur tant que Google Play détecte qu’il y a une mise à jour pour l’application boguée, ce qui aidera à éviter problèmes dérivés de la fragmentation et de la modification des API quand on en installe un mise à jour majeure du système.

Ils disent de Google que « aidera les utilisateurs à résoudre les plantages de l’application avec de nouvelles invites de mise à jour »et c’est certainement message un peu plus encourageant que la simple boîte de « forcer la fermeture » qui a été montré à ce jour, et qui a laissé l’utilisateur sans défense devant aller vider le cache et les données de l’application, essayer de la réinstaller manuellement ou effectuer ce type de tâches de dépannage de base courantes.

Le développement n’est pas encore terminé, mais ils nous disent que selon les chaînes il est possible que le message donne la possibilité de mettre à jour directement et automatiquement sans avoir besoin d’aller expressément sur Google Play, même s’il est vrai que ils devront suivre ces instructions sur la façon de mettre à niveau plus tard au cas où nous n’aurions pas une bonne connexion Internet ou que nous ne pourrions pas mettre à jour à ce moment-là.

L’idée de Google est assurez-vous que tous les utilisateurs sont mis à jour à la fois le système et les applications, quelque chose que nous recommandons toujours fortement pour éviter les vulnérabilités et divers problèmes, mais de nombreux utilisateurs trouvent cela fastidieux. En fait, tout est probablement lié à la mise à jour automatique que Google a implémentée lors du chargement l’appareil avec le réseau Wi-Fi connecté.

