Vous avez Covid-19? Kevin Hart prend la parole

25/08/2020 à 20h54

Qu’est-ce que Kevin Hart et Usain Bolt ont en commun? Les deux ont été testés pour le virus corona. Ils sont donc loin d’être la même personne.

L’acteur et comédien Kevin Hart (41 ans, «Night School») semble avoir «grandi très vite et du jour au lendemain». Il écrit maintenant à propos d’une photo sur Instagram qui montre un clip d’actualité de NBC News, la division d’information de la chaîne de télévision américaine NBC. L’article rapporte la prétendue maladie Covid-19 du meilleur sprinter Usain Bolt (34 ans), mais montre une photo de Hart. Le joueur de 41 ans a écrit en plaisantant: «À cause de mon plan d’entraînement pour les JO, je ne fais plus de comédie.» Néanmoins, il estime que la confusion «à tant de niveaux» est «irrespectueuse».

Source: instagram.com

Résultats du test inconnus

Au cours des derniers jours, divers médias avaient rapporté que Bolt avait été testé positif pour le virus corona. Le sportif puis a parlé dans une vidéopour préciser qu’il ne présente aucun symptôme mais qu’il a passé un test après sa fête d’anniversaire en Jamaïque. Le résultat était toujours en attente.

Pendant ce temps, des rumeurs d’une prétendue maladie Covid 19 circulent également autour de Hart. Selon “Page Six”, le comédien l’a déclenché lui-même lors d’un concert ce week-end. À Yellow Springs, dans l’État américain de l’Ohio, il a déclaré qu’il avait également fait un test au printemps – mais il aurait dissimulé le résultat. Tout ce qu’il a dit, c’est: «Le problème avec ceci est que je l’ai eu à peu près en même temps que Tom Hanks. Et je ne pourrais pas le dire parce que je ne suis pas aussi célèbre que lui. “

(cos / spot)