Étoile+

La série avec Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez est l’un des succès de la plateforme.



Vous avez aimé Seuls les meurtres dans l’immeuble ? Ne ratez pas ce film sur Star+

Depuis son lancement en hulu puis dans Étoile+« Only Murders in the Building » est devenu un succès retentissant dans le monde de streaming. Les amateurs du genre meurtre et mystère, qui comprend des titres comme Couteaux sortis et sa suite récente « Oignons de verre »apprécié la brillante production mettant en vedette Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez.

Si vous faites partie de ceux qui ont apprécié cette série, nous avons un film à vous recommander dans le catalogue de Étoile+: « Avouer, Fletch ». L’histoire tourne autour d’un journaliste joué par Jon Hammqui se retrouve impliqué dans un mystérieux homicide sur lequel il décide d’enquêter, bien qu’il soit le principal suspect.

Basé sur le talent et le charisme de Jon Hamm Dans ce rôle principal, le film est très drôle et a un ton très divertissant. Ses moments les plus hilarants se trouvent dans des scènes où il aborde des sujets litigieux qui pourraient souvent être un motif d ‘«annulation», mais il le fait avec humour.

le rythme de « Avouer, Fletch » Il nous attrape immédiatement et nous invite à essayer de résoudre l’affaire avec le protagoniste, à travers la présentation de différents personnages qui sont interrogés ou espionnés par le protagoniste lui-même. Fletch. C’est une production idéale à déguster lors d’un week-end détendu.

+Qui a réalisé « Confess, Fletch »

A noter que le film a été réalisé par Greg Mottolale réalisateur de l’une des meilleures comédies pour adolescents de l’histoire : « super mal ». D’une durée d’un peu plus d’une heure et demie, « Avouer, Fletch » est une option amusante et divertissante pour les amateurs du genre mystère et comédie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?