Vous avez 10 minutes? Faites un biscuit aux pépites de chocolat géant dans votre friteuse à air

Il est chaud, doré, gluant et ne prend que 10 minutes à cuire.

TikTok se déchaîne avec cette version gigantesque d’un cookie aux pépites de chocolat – un gâteau aux biscuits aux pépites de chocolat, si vous voulez – qui cuit facilement dans la friteuse à air.

Jennifer Smith, fondatrice de Grace Like Rain Blog, a partagé une recette de biscuits aux pépites de chocolat à la friteuse à air sur son blog et a déclaré à 45secondes.fr Food que la recette a évolué à partir d’une tradition familiale: quand il pleut dans leur ville d’Oklahoma, Smith et ses enfants adorent faites cuire des biscuits aux pépites de chocolat comme gâterie d’une journée sombre.

La friteuse à air semblait être un moyen de simplifier la recette, alors Smith l’a essayée – avec des résultats délicieux.

«La friteuse à air peut cuire un biscuit aux pépites de chocolat géant presque autant de temps qu’il faut à mon four traditionnel pour chauffer», a déclaré Smith, «c’est donc idéal pour les soirées de semaine chargées où tout le monde se dépêche de sortir pour une activité. ou une autre – vous pouvez dîner et prendre votre dessert tout en vous entraînant à temps. «

45secondes.fr Illustration / Jennifer Smith / Grace Like Rain Blog

Les conseils de Smith pour faire un biscuit à la friteuse à air sont simples: utilisez du beurre ramolli et une casserole d’au moins 6 pouces de diamètre mais qui tient toujours dans votre friteuse à air.

«Toutes les friteuses à air cuisent différemment, alors assurez-vous de bien regarder l’heure pour vous assurer que les biscuits sont cuits à votre goût», a-t-elle ajouté. «Dans ma friteuse à air, le biscuit géant est légèrement sous-cuit à 10 minutes et c’est exactement comme ça que je l’aime. Vous devrez peut-être cuire une minute ou deux de plus si vous préférez vos biscuits bien cuits.

La pâte à biscuits aux pépites de chocolat de Jennifer Smith est assez simple: le sucre brun et blanc, la vanille, les œufs, la farine et le beurre se combinent avec des pépites de chocolat pour créer le paradis de la pâte à biscuits. Terri Peters

Smith a également suggéré d’égayer votre biscuit, de mettre des morceaux de chocolat dans un visage souriant sur le dessus ou de le servir avec de la glace à la vanille et du sirop de chocolat.

« Le ciel est la limite avec cette recette », a ajouté Smith.

Mon biscuit à la friteuse, pressé dans la poêle et prêt à cuire. Terri Peters

Les utilisateurs de TikTok partagent également leurs versions de biscuits géants à la friteuse à air, et tous les bienfaits chocolatés de mon alimentation me donnaient faim, alors j’ai commandé une casserole ronde de 6 pouces et j’ai attendu qu’elle arrive, bien que vous puissiez également utiliser du papier d’aluminium. ou du papier sulfurisé pour tapisser l’intérieur de votre panier de friteuse à air. Lorsque ma poêle est apparue, j’ai fouetté la pâte à biscuits de Smith et l’ai pressée dans la poêle, puis l’ai cuite dans ma friteuse à air pendant 10 minutes.

Lorsque ma friteuse à air a bipé, j’ai été accueilli avec un gâteau aux biscuits aux pépites de chocolat céleste, brun à l’extérieur et gluant à l’intérieur. En fait, je n’ai eu qu’une bouchée ou deux avant que mes enfants ne décollent avec les autres.

Tout ce dont vous avez besoin est de 10 minutes et d’une friteuse à air pour faire un délicieux biscuit géant. Terri Peters

Heureusement pour moi, la recette de Smith donne assez de pâte pour quelques biscuits, donc c’est de retour à la friteuse à air pour moi.