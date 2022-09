Vous allez vouloir acheter ce nouveau mini-projecteur de Xiaomi

in

Le nouveau Xiaomi est un projecteur HD au format compact qui tient dans votre sac à dos

Si vous songez à acheter un projecteur pour votre maison, mais que vous n’avez pas assez d’espace ou que vous voulez simplement profiter de la possibilité de l’emporter n’importe où, j’ai bien peur que quoi de neuf chez Xiaomi c’est parfait pour toi. La société a publié une nouvelle version de son projecteur format compactla Xiaomi Mini Projecteuravec plusieurs fonctions très intéressantes.

Contrairement au projecteur laser grand format que l’entreprise a lancé il y a quelques semaines à peine, cette version se distingue par avoir un format beaucoup plus compact et être complètement portable. De plus, c’est un modèle moins cher.

NFC, haut-parleur 8 W, batterie intégrée et plus dans le nouveau mini-projecteur Xiaomi

Le nouveau projecteur Xiaomi est désormais disponible dans la boutique en ligne de la marque, même si pour l’instant il ne peut être acheté qu’en Chine.

Compter avec un format réduit, avec un corps en plastique et une partie avant doublée de tissu, où se trouvent les optiques du projecteur. Il a un poids de seulement 1,2 kget comme nouveauté, introduire Connectivité NFC qui vous permet de connecter le mobile avec une seule touche pour commencer à diffuser du contenu.

En ce sens, le projecteur est capable de diffuser du contenu à une résolution HD 720p, et dispose de systèmes d’auto-nivellement et de mise au point automatique, de sorte que la qualité de l’image soit optimale, quelle que soit la surface sur laquelle la projection est effectuée. Son niveau de luminosité maximal atteint 250 lumens ANSI, ce n’est donc pas le projecteur le plus adapté pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements lumineux.

Un avantage de ce projecteur réside dans l’inclusion de jusqu’à deux heures d’autonomie intégré. D’autres modèles similaires que nous avons pu tester récemment, comme le Samsung « The Freestyle », manquent de batterie et il est nécessaire de les maintenir connectés au réseau électrique en permanence.

Son système audio se compose d’un haut-parleur de puissance de 8 W d’un diamètre de 1,5 pouces avec prise en charge de l’audio haute fidélité et d’un système de son panoramique WANOS.

Mais la meilleure chose à propos de ce produit est, sans aucun doute, son prix. En Chine, vous pouvez l’acheter pour 340 euros pour changer, un chiffre plus que raisonnable pour un projecteur portable de ces caractéristiques. A titre de comparaison, le Samsung « The Freestyle » près de 1000 eurosmême s’il est vrai que le modèle coréen devrait offrir une qualité d’image supérieure.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂