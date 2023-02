Vous: à quand la deuxième partie de la saison 4 en première sur Netflix

Netflix

Netflix a sorti le quatrième volet de la série You, mais il s’agit d’une première partie d’épisodes. Quand arrivera le reste de la saison ?

©NetflixVous: quand la deuxième partie de la saison 4 sera diffusée sur Netflix.

Les drames psychologiques et les thrillers sont devenus une place privilégiée parmi les préférences du public à l’échelle mondiale, donc des titres comme toi Ils ont obtenu la consécration comme l’un des plus regardés. La série vient de revenir sur le service de streaming Netflix avec sa quatrième saison, mais ce n’est qu’un premier volet composé de cinq épisodes. A partir de quand l’intégralité de la livraison sera-t-elle disponible ?

Le récapitulatif de la saison 3 a laissé Joe assassiner sa femme, Love, abandonner leur bébé et simuler sa propre mort. Cependant, nous savons qu’il se fait appeler « Nick » et qu’il était à Paris à la recherche de Marienne. Les nouveaux chapitres se déroulent à Londres et à Paris, et grâce aux avancées, on a appris que Joe se ferait désormais passer pour un professeur d’université nommé Jonathan Moore.

Auparavant, le personnage joué par Penn Badgley avait fait sa présentation : « Je ne suis plus l’adorable libraire de New York, ni la vendeuse de Los Angeles, ni le mari adoré de la banlieue. Plus maintenant. ». Ajouter: « Laissez-moi me réintroduire : j’ai traversé un peu de raffinement de l’autre côté de l’étang. Et vivre à Londres m’a permis d’enterrer le passé, pour ainsi dire. Cette fois, je me concentre sur le milieu universitaire et l’enseignement, tout en gardant mon activités périscolaires typiques strictement professionnelles« .

+Quand la deuxième partie de You saison 4 est-elle diffusée ?

Le premier volet de ce quatrième volet est arrivé ce jeudi 9 février avec 5 nouveaux épisodes, mais nous avons une bonne nouvelle pour vous : vous n’aurez pas à attendre longtemps pour voir la suite de l’histoire. La deuxième partie de la saison 4 de toi Il sortira le 9 mars.. Ce sera avec les 5 chapitres restants.

Pour la quatrième saison, ils sont revenus tous les deux Penn Badgley comme Joe Goldberg et Taty Gabrielle dans le rôle de Marienne, son obsession dans le troisième volet. De plus, ils faisaient également partie Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers, Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Ozioma Whenu, Dario Coates, Sean Pertwee, Brad Alexander, Alison Pargeter et Adam Jamesentre autres.

