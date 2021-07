Vous 3 : toutes les informations sur la série

Stalker, obsessionnel, creepy-crawler et tueur, c’est sans aucun doute Joe Goldberg, le personnage joué par Penn Badgley dans Toi. Après avoir fourni un côté adorable en tant que Dan Humphrey dans Une fille bavarde, l’acteur est devenu le protagoniste principal de ce thriller psychologique Netflix qui compte déjà deux saisons et en sortira bientôt une troisième.

Basé sur les romans Toi et les corps cachés par Caroline Kepnes, Toi est, en ce moment, l’une des séries les plus attendues à ce jour en 2021. Cela fait plus d’un an que le géant du streaming n’a pas renouvelé ses épisodes, mais, même ainsi, il a déjà été confirmé que le tournage du prochain édition terminée et que, en fait, ils prévoient de le publier dans la seconde moitié de cette année.







C’est pourquoi, avant l’arrivée de cette saison tant attendue par les fans, à partir de Spoiler, nous avons compilé certaines des données les plus importantes que vous devez connaître avant de les voir. Des rebondissements inattendus, de nouveaux personnages, de nouvelles obsessions, des meurtres possibles et des secrets qui vont tout changer sont la combinaison parfaite pour profiter de cette nouvelle saison.

Tous les faits sur la nouvelle saison You :

L’histoire:

La seconde s’est terminée par ce qui semblait être une fin heureuse : Joe et Love amoureux, vivant dans la même maison et attendant un bébé. Cependant, au moment de clore l’histoire, un nouveau voisin apparaît qui, tout indique, sera l’obsession de ce psychopathe dans la prochaine saison.

Une nouvelle obsession arrive pour Joe. Photo : (Netflix)



Le casting:

Penn Badgley et Victoria Pedretti sont maintenant confirmés pour revenir à la série en tant qu’emblématique Joe and Love. Plus tard, ceux qui rejoignent cette histoire sont Shalita Grant, une mère influenceuse qui se lie d’amitié avec le protagoniste et Travis Van Winkle, un millionnaire qui se liera d’amitié avec la star du strip.

La bande-annonce:

Malgré le fait que les enregistrements soient déjà terminés, Netflix n’a pas encore publié de bande-annonce officielle de ce qui va arriver. Cependant, on s’attend à ce qu’il ne prenne pas beaucoup plus de temps pour arriver. En fait, il est prévu pour le mois de septembre.

Date de sortie:

Tout indique que les dix prochains épisodes déjà confirmés par la plateforme n’arriveront qu’à la fin de l’année. Bien que la publication était attendue pour mars, avril 2021, la pandémie de coronavirus a retardé le calendrier de production, même si, bien sûr, ils ont réussi à faire la série en un temps record.