Voulez-vous une Porsche 911 électrique? Vous devrez attendre beaucoup, et cela pourrait même ne pas arriver

O Porsche 911 ce n’est peut-être pas le modèle le plus vendu du constructeur allemand – ce titre appartient au Cayenne, le SUV -, mais c’est dans le profil indubitable de la voiture de sport que réside toujours son essence et son âme. Une véritable icône qui, après 57 ans de vie, est toujours le critère par lequel tous les autres sports sont mesurés.

Et l’un des éléments cruciaux qui a fait de la 911 une 911 depuis qu’elle était… 901, a été le boxer six cylindres monté au «mauvais endroit», derrière l’essieu arrière. Une 911 électrique implique de retirer le boxer six cylindres de l’équation, puis il cesse d’être une 911 et devient autre chose.

Cela semble être l’opinion d’Oliver Blume, qui dans ses déclarations à Bloomberg, a été franc dans ses convictions.

«Soyons clairs, notre icône, la 911, aura longtemps un moteur à combustion. La 911 est un concept de voiture préparé pour un moteur à combustion. Il n’est pas utile de la combiner avec une mobilité purement électrique. nous croyons aux voitures conçues spécifiquement pour la mobilité électrique. « Oliver Blume, directeur exécutif de Porsche

En d’autres termes, nous verrons à peine une Porsche 911 électrique dans les prochaines années, voire jamais. S’il doit y avoir un futur sportif électrique chez Porsche, il sera conçu de A à Z comme tel et devrait donc revêtir une nouvelle identité.

Attaque sur deux fronts

Avec ces déclarations, Oliver Blume n’assume pas une position anti-électrique, bien au contraire. En fait, cela fait partie des plans de Porsche que la moitié des modèles vendus soient électrifiés (électriques et hybrides) brancher) dès 2025. Panamera et Cayenne proposent désormais des variantes hybrides brancher – et qui ont eu un grand succès commercial – et le Taycan électrique sera accompagné, à court terme, d’un Macan 100% neuf et 100% électrique (qui sera vendu en parallèle avec l’actuel Macan).

Oliver Blume ne dit pas non plus aux voitures de sport 100% électriques: «Je pense qu’à l’avenir, il y aura également de la place pour que des voitures de sport électriques très pures rejoignent d’autres voitures de sport. Il y a de grandes opportunités. »

Mais une 911 électrique, l’icône Porsche? On ne vous verra guère motivé exclusivement par les électrons.

Les rumeurs disent cependant que nous pourrions assister à une sorte d’hybridation de la Porsche 911, peut-être même au cours de cette génération 992. pour la performance, où nous utiliserons, par exemple, le système 400 V pour notre moteur électrique ».

Si, d’une part, on voit Porsche annoncer un investissement de 15 milliards d’euros, étalé sur les cinq prochaines années, pour la mobilité électrique, la production durable et la digitalisation; d’autre part, il a été le dernier acteur de l’industrie à s’engager dans le développement de carburants synthétiques ou e-carburants.

Lorsqu’ils sont produits avec une énergie 100% renouvelable, ils peuvent être fondamentaux pour réduire les émissions et répondre aux futures normes d’émission. De plus, ils seront essentiels pour aider à maintenir en circulation les 70% du total des modèles Porsche produits à ce jour qui sont encore en circulation ou sont en mesure de circuler.

L’arrêt des moteurs à combustion interne n’est pas la bonne discussion. Pour réduire les émissions de CO2, nous l’avons vu des deux côtés (mobilité électrique et carburants synthétiques). Oliver Blume, directeur exécutif de Porsche

Source: Bloomberg.