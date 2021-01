Voulez-vous tirer le meilleur parti de vos AirPods? Achetez-vous un iPhone

Non, si vous avez un smartphone Android, n’achetez pas d’AirPods.

Depuis que j’ai essayé les écouteurs sans fil pour la première fois, je n’ai plus été en mesure d’utiliser des écouteurs filaires conventionnels. Son confort et surtout sa bonne qualité, sont des raisons suffisantes pour ne pas reconnecter le casque à la prise du smartphone – Si c’est le cas – et bien qu’en règle générale ces appareils soient un peu plus chers, la vérité est que leur utilisation n’apporte que des avantages.

Ce qui est certain, c’est que Lorsque vous entendez le mot casque Bluetooth, la première chose qui vous vient à l’esprit est les AirPods d’AppleCe ne sont pas pour rien que ce sont les écouteurs les plus populaires et ceux qui détiennent la plus grande part de marché.

Cependant, l’une des questions que vous nous posez le plus est la suivante: j’ai un smartphone Android, Les AirPod en valent-ils la peine?

Si vous voulez des AirPod, mieux vaut vous acheter un iPhone

Aussi simple que cela. Bien qu’il soit possible que vous utilisiez des AirPod avec un smartphone Android, où toutes les vertus des écouteurs Apple sont mieux utilisées, c’est avec un appareil iPhone, comme avec d’autres produits tels que le Huawei Free Buds Pro, qui perd de nombreuses fonctions lorsqu’il est utilisé avec un smartphone Apple.

Pour commencer et bien que lors de l’utilisation d’AirPods avec un téléphone Android, nous ne remarquerons aucune perte de qualité sonore ou d’autonomie de la batterie, la vérité est que nous n’aurons pas de fonctions intéressantes comme l’appariement automatique. Qu’est ce que c’est? Lorsque nous ouvrons le boîtier de chargement des AirPod et qu’il y a un iPhone à proximité, il les reconnaît immédiatement, ce qui n’est pas le cas avec un téléphone Android.

Pourquoi utiliser des AirPods avec Android est une grosse erreur selon les audiophiles

Une autre raison de ne pas utiliser les AirPods avec Android est que si nous avons sa version Pro, nous n’aurons pas la fonction de pause / lecture automatique qui arrête et démarre la musique automatiquement lorsque nous mettons ou ne retirons pas les écouteurs de l’oreille. Et nous n’oublions pas que pour charger les AirPods nous avons besoin d’un câble Lightning … Quel utilisateur Android a un câble de ceux-ci à épargner dans les tiroirs? Eh bien, personne.

En bref, les AirPods sont toujours des écouteurs sans fil normaux et ordinaires si nous les utilisons avec un smartphone Android. Il ne fait aucun doute que les AirPod sont l’un des meilleurs écouteurs du marché car ils respirent la qualité des quatre côtés, mais honnêtement, il existe de meilleures alternatives sur le marché si nous avons un appareil Android comme le Huawei mentionné précédemment, les Galaxy Buds ou les modèles bon marché Xiaomi ou realme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂