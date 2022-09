Voulez-vous rencontrer le prétendu OnePlus 11 Pro avec Alert Slider et appareils photo Hasselblad ?

S’il s’agit du OnePlus 11 Pro, ce sera un smartphone très TOP, peu importe où vous le regardez… Voyons si vous l’aimez !

Il avait déjà été divulgué auparavant, mais maintenant grâce aux collègues de smartprix et 91mobiles, nous pouvons presque décrire en détail comment sera le prochain OnePlus 11 Pro qui attaquera le trône du marché Androidencore une fois avec un très prime et la photographie mobile comme centre d’attention restant loin de cela Ne jamais régler et de la tueurs phares.

Pas en vain, cet hypothétique smartphone encore inédit mais bien sûr déjà sur la table de conception OnePlusmisera à nouveau sur un gigantisme et des performances Module photo signé Hasselblad et les attentes à travers le toit, en remuant un peu ses lignes de conception mais en maintenant toujours les normes les plus élevées, des matériaux de qualité et cette priorité pour l’ensemble et l’expérience globale qui caractérise les terminaux OnePlusqui offrent l’une des interfaces les plus fluides et les plus satisfaisantes du catalogue Android.

En tout cas, il est tôt pour parler d’interfaces, de firmware, de possibilités et autrescar pour le moment nous sommes en phase de développement et les données connues sont les approches de conception avec cette caméra encadrée par un cercle qui s’étend à nouveau du côté gauche de l’arrière, en plus d’un matériel de très haut niveau qui offrira sûrement ce qui se fait de mieux dans l’industrie au moment de sa présentation.

Vous vous demandez déjà quand aura lieu cette présentation ? Eh bien, en fait, les sources nous disent aussi que ce OnePlus devrait être payé fleurons début 2023bien qu’en regardant le marché et le net désavantage avec lequel OnePlus évolue en ce moment, certains médias osent anticiper l’arrivée de ce ’11Pro’ décembre prochain.

En termes de nouveautés, eh bien, ce qui est commenté, c’est que le design devrait répondre aux lignes que nous vous présentons dans la galerie suivante, avec un Curseur d’alerte physique pour lequel OnePlus parierait à nouveau, un écran avec trou dans le coin supérieur gauche et jusqu’à trois caméras avec leur grand flash LED, présentant également le capteur principal d’une taille de 1 pouce vu pour l’instant dans très peu de smartphones et très cher.

Ici vous pouvez le voir dans toute sa splendeur, même si pour l’instant prenons ces « rendus » avec la froideur qu’ils méritent…

OnePlus 11 Pro, galerie de loisirs divulguée

En ce qui concerne les spécifications, eh bien, comme nous l’avons dit, le meilleur des meilleurs est ce que ce OnePlus 11 Pro devrait monter sous le capot, si tout se passe comme prévu devrait attendre que Qualcomm prépare son nouveau Snapdragon 8 Gen2devenant l’un des premiers téléphones à présenter la nouvelle plate-forme du fabricant de San Diego.

L’écran serait évidemment de type AMOLED, avec 6,7 pouces et résolution QHD + 1 440pajoutant la technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 hertz.

Les paramètres de mémoire iraient de 8 à 16 Go de RAMavec des options de 128, 256 et 512 Go de stockage non extensible, étant les puces de type LPDDR5 et UFS 3.1 pour garantir des performances maximales.

On ne connaît pas le prix, mais sur la base d’un tel cahier des charges, ce ne sera pas un téléphone portable bon marché.

ne manquera pas le capteur d’empreintes digitales intégré sur l’écran, ni audio stéréo avec Dolby Atmosni la batterie de connectivité habituelle commençant par le 5G avec double SIM, Wi-Fi 6E bi-bande, Bluetooth 5.2, aGPS, NFC et USB Type-C OTG.

Les appareils signés Hasselblad auraient une résolution de 50 mégapixels le principal avec ce capteur de 1 pouce, accompagné d’un Ultra grand angle 48 MP et un Téléobjectif 32 MP avec Zoom grossissement jusqu’à 2x. En façade, on retrouverait un autre capteur de 16 mégapixels. Évidemment, le capteur de spectre de couleurs ne manquera pas, ni le Autofocus hybride avec laser et PDAFstabilisateur OIS et enregistrement vidéo [email protected]

Tout cela animé par un Batterie 5 000 mAh avec charge rapide de forte puissance, on parle de 100 ou 120 watts, et de recharge sans fil rapide, qui offrira de l’énergie à Android 13 avec la personnalisation acclamée d’OxygenOS.

Un casting sans doute remarquable qu’il faudra entériner dans les semaines et mois à venir avec les leaks plus que certains que l’on verra de OnePlus, puis avec cette présentation officielle qui pourrait être avancée… Nous serons attentifs !

