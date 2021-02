Voulez-vous regarder l’élection de la voiture de l’année 2021 en direct? Découvrez comment faire

Après il y a quelques mois, nous avons révélé les sept finalistes de la voiture de l’année 2021, nous vous expliquons aujourd’hui comment regarder en direct la cérémonie de vote et de livraison de ce qui est le plus ancien prix de l’industrie automobile.

Comme vous le savez, pour qu’un des modèles soit candidat au prix créé en 1964, il doit être en vente lors du vote sur au moins cinq marchés européens. Dans l’édition de cette année, le jury est composé de 59 membres de 23 pays, dont le France, représenté par Joaquim Oliveira et Francisco Mota.

Une fois les sept finalistes révélés, au deuxième tour de scrutin, les jurés peuvent distribuer 25 points sur les sept voitures en lice. De plus, les juges ne peuvent donner plus de 10 points à chaque modèle, ne peuvent pas placer deux voitures en premier et doivent attribuer des points à au moins cinq des sept candidats.

Citroën C4

Où puis-je le regarder en direct?

Les candidats pour succéder à la Peugeot 208 en tant que détenteur du plus ancien prix de l’industrie automobile sont: la Citroën C4; le Formentor CUPRA; la Fiat 500; le Land Rover Defender; Skoda Octavia; Toyota Yaris et Volkswagen ID.3.

Quant à la cérémonie de vote et de remise des prix, elle aura lieu le 1er mars, lundi, à 14h et vous pourrez la regarder en direct à travers trois liens: un directement sur YouTube; un autre qui vous amène à placer au Salon de l’Automobile de Genève et, enfin, directement au placer de la voiture de l’année.