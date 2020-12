Voulez-vous faire un concert? Le ministère de la Culture du Pérou publie les directives à suivre | 45S

Aujourd’hui, la résolution ministérielle n ° 000321-2020-DM / MC a été publiée dans le journal officiel El Peruano, avec laquelle le «Protocole sanitaire sectoriel pour la mise en œuvre des mesures de surveillance, de prévention et de contrôle contre le COVID- 19 dans les activités artistiques du spectacle avec le public ». En termes plus clairs, les lignes directrices obligatoires ont finalement été officialisées afin qu’un événement artistique ou culturel puisse être organisé et réalisé.

Il est important de noter que, contrairement à d’autres occasions, ce document a été préparé en conversation constante avec divers agents de l’industrie musicale. Cela a été annoncé par un post sur Facebook par Camilo Riveros Vásquez, un éminent musicien, responsable culturel et membre du ministère de la Culture.

«Le protocole est conçu en tenant compte des diverses réalités du Pérou et des caractéristiques de la maladie. Maintenant, le problème est que nous apprenons à vivre avec de nouvelles distances et un nettoyage constant. (…) Merci aux représentants du secteur de la musique qui ont donné leurs avis et contributions tout au long de ce processus. C’est un cas où les normes sont des réalisations collectives », a déclaré Riveros, qui est également le bassiste du groupe péruvien Plug Plug.

Parmi les 36 pages qui composent le protocole on trouve un glossaire des termes (nécessaire pour éviter les ambiguïtés ou profiter des failles juridiques), les responsabilités de chacun des agents organisateurs d’un événement, les mesures de désinfection des locaux, les règlements pour vente de billets, directives pendant l’événement et plus encore.

Parmi les points les plus remarquables, nous avons:

Les artistes de rue sont couverts afin de pouvoir effectuer des spectacles sur la voie publique tant qu’ils suivent les directives. Pour cela, ils doivent recevoir des installations et des directives complémentaires de la part des municipalités, des commissariats de police, etc.

La durée des événements peut être supérieure à 90 minutes, pour autant que les zones où elles sont effectuées bénéficient «d'un renouvellement constant de la ventilation naturale, et ne dépassent pas les délais de montage, de démontage et de transfert du personnel dans les délais fixés».

La vente et la consommation de nourriture et de boissons sont autorisées pendant les événements à condition que l'espace exclusif pour celui-ci et soit conforme au protocole sectoriel de la restauration (Résolution ministérielle n ° 208-2020-PRODUCE et Résolution ministérielle n ° 014-2020-PRODUCE-DGDE).

Envisagez-vous d’organiser un concert? Nous vous invitons à lire la Résolution ministérielle et le Protocole de santé sectoriel complet ci-dessous:

Protocole des arts de la scène avec public.pdf.pdf (www.gob.pe)

